Wzrost kosztów budowy domu wyhamował, ceny działek galopują dalej

Średnio o 3-4 proc. wzrosły w ciągu roku koszty budowy domu jednorodzinnego – wynika z danych serwisu Wielkiebudowanie.pl. To zdecydowanie mniejsza podwyżka niż jeszcze w 2019 r. Nieznacznie szybciej od usług drożeją materiały. Prognozowane koszty budowy domu mogą podwyższyć jednak wyraźnie rosnące ceny ofertowe działek budowlanych.

Do analizy kosztów budowy domu posłużyły nam dane zebrane i opublikowane przez serwis Wielkiebudwanie.pl. Wśród nich znalazły się zarówno średnie ceny materiałów budowlanych, jak i usług budowlanych oraz montażowych. Dane pochodzą z marca 2021 r. oraz analogicznych okresów 2020 i 2019 roku. Zostały one zgromadzone na podstawie wywiadów telefonicznych weryfikowanych przez ankiety.

Podobnie jak w poprzednich artykułach Bankier.pl szacujących koszty budowy domu, proces budowlany podzielony został na dwa etapy. Wycenie podlegały zarówno materiały, jak i usługi budowlano-montażowe niezbędne do osiągnięcia stanu surowego zamkniętego, jak i stanu deweloperskiego, łącznie z malowaniem, ale bez wykończenia.

Koszty budowy domu 2021 – stan surowy zamknięty

W marcu 2021 r. szacunkowy koszt osiągnięcia stanu surowego zamkniętego, w oparciu o średnie ceny materiałów i usług budowlanych oraz montażowych, wyniósł w skali kraju średnio 2337 zł w przeliczeniu na metr kwadratowy powierzchni domu. Oznacza to wzrost w skali roku o 4,1 proc., a nominalnie 92 zł/mkw. Oznacza to, że osiągnięcie stanu surowego zamkniętego w przypadku 100-metrowego domu wiązało się z wydatkiem średnio o 9200 zł wyższym niż przed rokiem.

Koszty usług i materiałów budowlanych (stan surowy zamknięty) [w zł/mkw. powierzchni budynku] 2019 2020 2021 Rodzaj prac Usługi Materiały Łącznie Usługi Materiały Łącznie Usługi Materiały Łącznie Fundamenty 142 335 477 160 384 544 164 414 578 Ściany 140 159 299 151 209 360 146 203 349 Stropy 66 437 503 74 502 576 76 542 618 Dach 200 309 509 249 328 577 263 332 595 Okna 26 98 124 41 104 145 46 106 152 Drzwi 13 20 33 21 22 43 23 22 45 Suma 587 1358 1945 696 1549 2245 718 1619 2337 Różnica r/r [w proc.] – – – +18,6 +14,1 +15,4 +3,2 +4,5 +4,1 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Wielkiebudowanie.pl (stan na marzec 2019, 2020 i 2021 r.)

Dla porównania, w marcu 2020 r. mówiliśmy o wzroście kosztów w skali roku średnio o 15,4 proc., a nominalnie średnio o 300 zł/mkw., co w przypadku 100-metrowego domu przekładało się średnio na 30 tys. zł.

Nieco mocniej wzrosły w tym czasie koszty materiałów budowlanych (+4,5 proc. r/r). Robocizna podrożała względem marca 2020 r. średnio o 3,2 proc.

Wśród materiałów najmocniej podrożały w ciągu roku te potrzebne do wykonania fundamentów i stropów – po 8 proc. Na poziomie zbliżonym do notowanego w marcu 2020 r. pozostały z kolei ceny drzwi oraz materiałów potrzebnych do budowy dachu.

Odwrotną tendencję można było zaobserwować w przypadku usług budowlano-montażowych. O ile wykonanie fundamentów podrożało w ciągu roku średnio o 2 proc., o tyle średni koszt montażu drzwi i okien wzrósł w tym czasie odpowiednio o 10 i 12 proc.

Koszty budowy domu 2021 – stan deweloperski

Na zbliżonym poziomie w stosunku do marca 2020 r. pozostały koszty prac i materiałów niezbędnych do wybudowania domu w stanie deweloperskim. Biorąc pod uwagę jedynie prace wykonywane już po osiągnięciu stanu surowego zamkniętego (m.in. prace wodno-kanalizacyjne, montaż ogrzewania centralnego, instalacji elektrycznych, czy malowanie) średnia wycena materiałów i usług wyniosła w marcu 2021 r. 1627 zł za każdy metr kwadratowy domu i wzrosła w ciągu roku o 1 proc., a nominalnie o 16 zł/mkw.

Koszty usług i materiałów budowlanych (stan deweloperski) [w zł/mkw. powierzchni budynku] 2019 2020 2021 Rodzaj prac Usługi Materiały Łącznie Usługi Materiały Łącznie Usługi Materiały Łącznie Elewacje 212 189 401 253 228 481 235 221 456 Prace wodno-kanalizacyjne 39 24 63 49 25 74 55 26 81 Ogrzewanie centralne 82 272 354 90 287 377 95 296 391 Instalacje elektryczne 71 38 109 73 39 112 82 40 122 Tynki 73 62 135 86 67 153 82 69 151 Posadzki 20 59 79 25 68 93 26 73 99 Gładzie 70 19 89 85 21 106 89 22 111 Płyty gipsowe 60 40 100 70 42 112 72 44 116 Malowanie 36 50 86 48 55 103 44 56 100 Suma 663 753 1416 779 832 1611 780 847 1627 Suma (łącznie z kosztem stanu surowego) 1250 2111 3361 1475 2381 3856 1498 2466 3964 Różnica r/r [w proc.] – – – +18,0 +12,8 +14,7 +1,6 +3,6 +2,8 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Wielkiebudowanie.pl (stan na marzec 2019, 2020 i 2021 r.)

Również w tym przypadku mocniej podrożały materiały – średnio o 1,8 proc. r/r. Średnia wycena usług budowlano-montażowych wzrosła w tym czasie o 0,1 proc. Można było jednak znaleźć takie, które podrożały w ciągu roku znacznie powyżej średniej. Tak było w przypadku prac wodno-kanalizacyjnych i wykonania instalacji elektrycznych, których średnia wycena wzrosła względem marca 2020 r. o 12 proc. W drugą stronę powędrowały z kolei średnie ceny dyktowane za wykonanie elewacji, kładzenie tynków oraz malowanie, które wyceniano średnio o 5 do 8 proc. niżej niż w marcu 2020 r.

Według danych serwisu Wielkiebudowanie.pl w relacji rocznej spadły także średnie ceny materiałów niezbędnych do wykonania elewacji (-3 proc. r/r). Średni koszt materiałów potrzebnych do wykonania pozostałych prac jednak wzrósł. Najmocniej - średnio o 7 proc. w skali roku - zwiększyła się średnia wycena materiałów niezbędnych do wykonania posadzek.

Gdy do materiałów oraz usług budowlano-montażowych służących osiągnięciu stanu deweloperskiego dodamy średni koszt postawienia domu w stanie surowym zamkniętym, otrzymamy blisko 4 tys. zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budowanego domu. To średnio o 2,8 proc. więcej niż w marcu 2020 r. Nominalnie średni koszt wzrósł o 108 zł/mkw., co w przypadku 100-metrowego domu przełoży się średnio na 10 800 zł/mkw.

Pomiędzy marcem 2020 r. a trzecim miesiącem 2021 r. średnie koszty usług wzrosły o 1,6 proc., a materiałów o 3,6 proc. Dla porównania, pomiędzy marcem 2019 a marcem 2020 r. usługi podrożały średnio o 18 proc., a materiały o blisko 13 proc. Głównie za sprawą podwyżek notowanych w 2019 r. w marcu 2021 r. postawienie 1 mkw. domu w stanie deweloperskim wraz z malowaniem wiązało się z wydatkiem o blisko 18 proc. wyższym niż dwa lata wcześniej. Nominalnie podwyżka w skali dwuletniej wyniosła średnio 603 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej budowanego domu.

Region regionowi nierówny

To, ile zapłacimy za usługi budowlano-montażowe, różni się w zależności od województwa, a różnice mogą dochodzić nawet do 50 proc. Najniższe średnie stawki można było znaleźć w województwach: świętokrzyskim, lubuskim, opolskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim. Najwięcej budowlańcy oczekiwali tradycyjnie w województwach: mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, małopolskim i wielkopolskim.

Dla porównania, w marcu 2021 r. za wykonanie elewacji domu wraz z jego ociepleniem w woj. mazowieckim oczekiwano średnio 77 zł za metr kwadratowy powierzchni. Za wykonanie tych samych prac podczas budowy domu w woj. świętokrzyskim oczekiwano średnio 63 zł/mkw. – o 18 proc. mniej.

Jeszcze większe regionalne różnice w kosztach odnotowano w przypadku wykonania instalacji centralnego ogrzewania. Ponownie największa różnica miała miejsce pomiędzy woj. mazowieckim a świętokrzyskim. Na Mazowszu budowlańcy oczekiwali średnio 215 zł/pkt, a w woj. świętokrzyskim o blisko 47 proc. mniej – średnio 115 zł/pkt.

Drożejące na potęgę działki podwyższają koszty budowy domu

Większości osób planujących budowę domu sen z powiek spędzają stale rosnące ceny ofertowe działek budowlanych. O ile średni wzrost kosztów materiałów i wykonawstwa nie przekroczył w skali roku 5 proc., o tyle wycena działek w ciągu roku wzrosła nawet dwukrotnie. Tak wynika z danych Bankier.pl za styczeń 2021 r.

Średnie ceny ofertowe działek budowlanych w województwach – styczeń 2021 r. Województwo Średnia cena dla województwa [w zł/mkw.] Zmiana średniej stawki dla województwa m/m [w proc.]* Zmiana średniej stawki dla województwa r/r [w proc.]* Metraż [w mkw.] Średnia cena [w zł/mkw.] Zmiana m/m [w proc.] Zmiana r/r [w proc.] dolnośląskie 169 -4,5 +69,0 0-800 382 -19,4 +21,7 800-1200 194 -1,0 +61,7 1200-2000 142 +2,2 +42,0 2000-5000 154 +2,0 +73,0 5000-10 000 131 -2,2 +29,7 +10 000 129 +4,9 +63,3 kujawsko-pomorskie 109 0,0 +26,7 0-800 224 +9,3 +4,2 800-1200 121 0,0 +16,3 1200-2000 110 +3,8 +29,4 2000-5000 80 -2,4 +9,6 5000-10 000 189 +2,7 +19,6 +10 000 71 +10,9 +61,4 lubelskie 164 +1,9 +65,7 0-800 476 +20,5 +38,4 800-1200 207 +5,6 +56,8 1200-2000 140 +1,4 +22,8 2000-5000 120 +2,6 +57,9 5000-10 000 145 -5,8 +59,3 +10 000 129 +12,2 +122,4 lubuskie 90 +12,5 +45,2 0-800 209 +52,6 +43,2 800-1200 100 +4,2 +35,1 1200-2000 84 +2,4 +5,0 2000-5000 71 +9,2 +54,3 5000-10 000 89 +11,3 +93,5 +10 000 99 -5,7 +167,6 łódzkie 157 +1,9 +70,7 0-800 394 -2,0 +14,9 800-1200 219 -3,9 +100,9 1200-2000 143 +0,7 +31,2 2000-5000 127 +0,8 +41,1 5000-10 000 130 +7,4 +85,7 +10 000 116 +10,5 +87,1 małopolskie 211 +1,9 +52,9 0-800 563 +3,1 +74,3 800-1200 226 -0,9 +43,9 1200-2000 153 -1,3 +27,5 2000-5000 164 +8,6 +47,7 5000-10 000 166 +5,1 +43,1 +10 000 223 +12,1 +147,8 mazowieckie 309 +0,7 +55,3 0-800 857 +2,6 +73,1 800-1200 328 -3,0 +46,4 1200-2000 271 -4,6 +26,6 2000-5000 263 -4,4 +37,7 5000-10 000 234 +4,5 +30,7 +10 000 217 +6,9 +40,9 opolskie 104 -3,7 +15,6 0-800 158 +6,8 -5,4 800-1200 120 0,0 +41,2 1200-2000 103 -6,4 +49,3 2000-5000 93 -4,1 +36,8 5000-10 000 107 -11,6 +44,6 +10 000 108 +0,9 +157,1 podkarpackie 155 -19,7 +86,7 0-800 748 +9,0 +185,5 800-1200 140 -0,7 +57,3 1200-2000 109 -3,5 +26,7 2000-5000 98 +1,0 +27,3 5000-10 000 86 +10,3 -2,3 +10 000 106 +1,0 +76,7 podlaskie 149 -4,5 +47,5 0-800 300 -7,1 +27,7 800-1200 175 +3,6 +33,6 1200-2000 141 +4,4 +46,9 2000-5000 106 -10,9 +11,6 5000-10 000 129 +6,6 +67,5 +10 000 120 +34,8 +64,4 pomorskie 244 -6,9 +47,0 0-800 647 -8,1 +22,8 800-1200 198 -10,4 +26,9 1200-2000 233 +1,7 +77,9 2000-5000 149 +2,8 +21,1 5000-10 000 153 -5,0 +19,5 +10 000 161 +11,0 +69,5 śląskie 147 +1,4 +18,5 0-800 219 -2,7 +20,3 800-1200 153 0,0 +21,4 1200-2000 125 +3,3 +16,8 2000-5000 114 +2,7 +7,5 5000-10 000 128 +9,4 +29,3 +10 000 130 +4,8 +38,3 świętokrzyskie 142 -9,6 +15,4 0-800 470 -7,1 +10,1 800-1200 129 +5,7 +29,0 1200-2000 121 +1,7 -4,7 2000-5000 86 -39,0 -11,3 5000-10 000 106 +1,9 +96,3 +10 000 51 -36,3 -23,9 warmińsko-mazurskie 77 -2,5 +13,2 0-800 223 +7,2 -22,8 800-1200 110 +11,1 +3,8 1200-2000 87 +13,0 +22,5 2000-5000 75 -9,6 +38,9 5000-10 000 59 -11,9 +28,3 +10 000 56 -1,8 +47,4 wielkopolskie 203 -3,8 +59,8 0-800 316 -4,0 +35,6 800-1200 233 -11,4 +62,9 1200-2000 171 -2,3 +36,8 2000-5000 177 -2,2 +53,9 5000-10 000 171 -6,6 +48,7 +10 000 132 -0,8 +29,4 zachodniopomorskie 171 +4,9 +46,2 0-800 363 +23,5 +40,7 800-1200 165 +2,5 +27,9 1200-2000 140 +0,7 +16,7 2000-5000 149 +1,4 +11,2 5000-10 000 142 +1,4 +35,2 +10 000 151 +5,6 +60,6 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych udostępnionych przez serwis Otodom.pl

Tak znaczące podwyżki dotknęły także małych działek budowlanych, a więc najczęściej wybieranych przez inwestorów indywidualnych. Oczekiwania sprzedających najmniejsze parcele o powierzchni poniżej 8 arów najmocniej wzrosły w woj. podkarpackim (średnio 185,5 proc. r/r). Na tak znaczącą podwyżkę w skali całego województwa wpłynęła jednak zwłaszcza podwyżka w stolicy województwa – Rzeszowie. Ta była związana z kolei z małą liczbą wolnych działek oraz pojawieniem się w ofercie gruntów o atrakcyjnej lokalizacji.

Średnia wycena najmniejszych parcel położonych w woj. mazowieckim w relacji do stycznia 2020 r. wzrosła o 73 proc. O tyle samo wzrosły w ciągu roku oczekiwania sprzedających działki o tym metrażu w woj. małopolskim. Z kolei na Dolnym Śląsku, Śląsku i Pomorzu za działki o powierzchni do 8 arów oczekiwano średnio od 20 do 25 proc. więcej niż przed rokiem.

Szukający działek we wspomnianych województwach, musieli liczyć się zatem ze wzrostem ich wyceny sięgającym w skali roku od 68 zł/mkw. na Dolnym Śląsku po 362 zł/mkw. na Mazowszu.

Również większe grunty budowlane o powierzchni od 8 do 12 arów oraz od 12 do 20 arów oferowane w większości znakomitej województw podrożały w ogłoszeniach o kilkadziesiąt procent w skali roku.

Znacznie upraszczając, gdyby chcieć postawić w marcu 2021 r. 100-metrowy dom położony w woj. dolnośląskim na 10-arowej działce oferowanej w sprzedaży po średniej cenie dla województwa notowanej w styczniu 2021 r., na inwestycję trzeba by przeznaczyć średnio 590 400 zł. Byłoby to więc średnio o 85 tys. zł więcej niż rok wcześniej, z uwagi na wzrost kosztów materiałów i robocizny średnio o 11 tys. zł oraz średniej ceny ofertowej działki o 74 tys. zł.