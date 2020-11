Budowa domu drożeje, ale wolniej niż przed rokiem. Ile kosztuje?

fot. Maciej Czekajewski /

Średnio od 3,6 do 4,7 proc. wzrosły w ciągu roku koszty budowy domu jednorodzinnego – wynika z danych serwisu Wielkiebudowanie.pl. Stawki rosły zatem wolniej niż w 2019 r. W przeciwieństwie do poprzednich lat dotkliwszą podwyżkę od robocizny zanotowały materiały budowlane.

Analizując koszty budowy domu oparliśmy się o dane zebrane przez serwis Wielkiebudowanie.pl. Dane dotyczą zarówno średnich cen materiałów budowlanych jak i usług budowlano-montażowych. Zostały zebrane pod koniec października 2019 r., a także w analogicznym okresie 2018 i 2017 r. w oparciu o wywiady telefoniczne weryfikowane przez ankiety.

Budowa została podzielona na dwa etapy. Najpierw wyceniony został koszt osiągnięcia stanu surowego zamkniętego, następnie stanu deweloperskiego razem z malowaniem, ale bez wykończenia.

Koszty budowy domu - stan surowy zamknięty

Według danych zebranych przez serwis Wielkiebudowanie.pl szacunkowy koszt osiągnięcia stanu surowego zamkniętego pod koniec października 2020 r. wyniósł w skali kraju średnio 2304 zł/mkw. i był o 4,7 proc. wyższy (nominalnie o 104 zł/mkw.) niż rok wcześniej. Oznacza to, że koszt postawienia 100-metrowego domu wzrósł w relacji do października 2019 r. średnio o nieco ponad 10 tys. zł.

Koszty usług i materiałów budowlanych (stan surowy zamknięty) [zł/mkw.] 2018 2019 2020 Rodzaj prac Usługi Materiały Łącznie Usługi Materiały Łącznie Usługi Materiały Łącznie Fundament 143 343 486 160 371 531 162 401 563 Ściany 143 170 313 146 203 349 145 207 352 Stropy 63 448 511 76 485 561 74 525 599 Dach 213 314 527 247 326 573 264 330 594 Okna 31 100 131 41 103 144 46 105 151 Drzwi 15 20 35 21 21 42 23 22 45 Suma 608 1395 2003 691 1509 2200 714 1590 2304 Różnica r/r [w proc.] – – – 13,7 8,2 9,8 3,3 5,4 4,7 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Wielkiebudowanie.pl (stan na koniec października 2018, 2019 i 2020 r.)

Wzrost kosztów budowy jednak wyhamował. W 2019 r. względem 2018 r. wzrost wyniósł bowiem 9,8 proc. Inaczej niż w ubiegłym roku tym razem szybciej rosły średnie ceny materiałów budowlanych, które pod koniec października 2020 r. były o 5,4 proc. wyższe niż rok wcześniej. W tym samym czasie średnia cena usług poszła w górę o 3,3 proc. W ubiegłym roku wzrost tych wskaźników wyniósł odpowiednio: 8,2 proc. r/r oraz 13,7 proc. r/r.

W przypadku materiałów najmocniej wzrosły te potrzebne do wykonania fundamentów (+8,4 proc. r/r) oraz stropów (+8,2 proc. r/r). Stabilnie względem października 2019 r. kształtowały się średnie ceny materiałów potrzebnych do zadaszenia budynku (+1,2 proc. r/r), a także okna (+1,9 proc. r/r).

Zdecydowanie wzrosła za to średnia stawka dyktowana za montaż okien, która względem października 2019 r. była wyższa o 12,2 proc. Średnio o ok. 10 proc. podrożał także montaż drzwi. Niższa niż przed rokiem była za to średnia stawka oferowana za wykonanie stropów (-2,6 proc. r/r) oraz ścian (-0,7 proc. r/r).

Koszty budowy domu - stan deweloperski

Więcej niż pod koniec października 2019 r. trzeba było płacić także za wybudowanie domu w stanie deweloperskim razem z malowaniem ścian. W tym przypadku wzrost średniej stawki był jednak niższy i wyniósł 3,6 proc.

Średnia cena w przeliczeniu na metr kwadratowy odnotowana przez serwis Wielkiebudowanie.pl w październiku 2020 r. wyniosła 1639 zł, co razem ze stanem surowym zamkniętym dało kwotę 3943 zł/mkw. Oznacza to, że wybudowanie oraz pomalowanie domu o powierzchni 100 mkw. pochłaniało średnio 394,3 tys. zł. – nominalnie o 13,8 tys. zł więcej niż w październiku 2019 r., gdy stan deweloperski razem z malowaniem można było osiągnąć średnio za 380,5 tys. zł.

Koszty usług i materiałów budowlanych (stan deweloperski) [zł/mkw.] 2018 2019 2020 Rodzaj prac Usługi Materiały Łącznie Usługi Materiały Łącznie Usługi Materiały Łącznie Elewacje 237 231 468 252 233 485 243 222 465 Prace wodno-kanalizacyjne 47 24 71 46 25 71 52 26 78 Ogrzewanie centralne 91 275 366 87 284 371 92 292 384 Instalacje elektryczne 76 38 114 77 38 115 84 39 123 Tynki 78 63 141 84 66 150 86 68 154 Posadzki 22 60 82 25 66 91 28 71 99 Gładzie 81 20 101 87 21 108 93 21 114 Płyty gipsowe 66 40 106 70 42 112 74 43 117 Malowanie 40 51 91 48 54 102 49 56 105 Suma 738 802 1540 776 829 1605 801 838 1639 Suma (łącznie z kosztem stanu surowego) 1346 2197 3543 1467 2338 3805 1515 2428 3943 Różnica r/r [w proc.] – – – 9 6,4 7,4 3,3 3,8 3,6 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Wielkiebudowanie.pl (stan na koniec października 2018, 2019 i 2020 r.)

Podobnie jak w przypadku stanu surowego zamkniętego mniejszy wzrost w relacji rocznej odnotowano w przypadku średnich kosztów robocizny. Ta podrożała średnio o 3,3 proc., podczas gdy materiały średnio o 3,8 proc.

Ekipy budowlane oczekiwały średnio o 12-13 proc. więcej niż w październiku 2019 r. za wykonanie prac wodno-kanalizacyjnych oraz posadzek. Mniej niż przed rokiem żądano z kolei za wykonanie elewacji (-3,6 proc. r/r).

Najstabilniej kształtowały się średnie ceny malowania (+2,1 proc. r/r w przypadku usług i +3,7 proc. r/r w przypadku materiałów) oraz kładzenia tynków (+2,4 proc. w przypadku usług oraz +3,0 proc. w przypadku materiałów).

Różnice w regionach – nawet do 60 proc.

Średnie ceny usług budowlanych i wykończeniowych znacznie różnią się w zależności od regionu Polski. O ile w najtańszych województwach: świętokrzyskim, kujawsko-pomorskim, opolski, lubuskim i zachodniopomorskim, średnia cena krycia dachu dachówką wahała się pomiędzy 56 a 59 zł za metr kwadratowy, o tyle w woj. mazowieckim budowlańcy żądali średnio 75 zł/mkw. – o ok. 30 proc. więcej.

Podobne różnice w średnich stawkach wystąpiły także w przypadku montażu okien. W woj. świętokrzyskim średnia cena wyniosła w październiku 32 zł za metr bieżący, podczas gdy budowlańcy działający w woj. mazowieckim oczekiwali średnio 43 zł za metr bieżący – o 34 proc. więcej.

Jeszcze większe różnice odnotowano w przypadku montażu instalacji centralnego ogrzewania. W woj. lubuskim średnia cena wyniosła 125 zł za każde przyłączy, tymczasem w woj. mazowieckim oczekiwano średnio 205 zł. - blisko o dwie trzecie więcej.

Rozgrzany popyt w budownictwie jednorodzinnym

W ciągu pierwszych trzech kwartałów 2020 r. Polacy rozpoczęli budowę 70 801 domów jednorodzinnych (+0,3 proc. r/r), co było wynikiem zbliżonym do osiągniętego w analogicznym okresie ubiegłego roku. Po spowolnieniu w pierwszych miesiącach pandemii koronawirusa, lato przyniosło znaczący wzrost inwestycji.

Budownictwo jednorodzinne w Polsce we wrześniu (2014-2020) Rok Domy oddane do użytku Rozpoczęte budowy domów Otrzymane pozwolenia na budowę 2014 6166 7348 7041 2015 6280 7804 8057 2016 6404 8720 9396 2017 6748 8561 10083 2018 5088 7855 7638 2019 5713 8548 8168 2020 6624 8902 9485 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego

We wrześniu w Polsce rozpoczęto budowę 8902 domów jednorodzinnych. To najlepszy wrześniowy wynik w historii. W porównaniu z wrześniem 2019 r. rozpoczętych budów było o 4,1 proc. więcej. Wzrost względem września 2018 r. wyniósł, z kolei, 13,3 proc.

Tegoroczny wrzesień przyniósł także drugi w historii wynik pod względem liczby pozwoleń umożliwiających budowę domów jednorodzinnych. Było ich 9485 – o 16,1 proc. więcej w relacji do września 2019 r. i o 24,2 proc. więcej niż we wrześniu 2018 r. W porównaniu z rekordowym pod tym względem wrześniem 2017 r., tegoroczny wynik był o 5,9 proc. niższy.

Więcej niż w dwóch poprzednich latach było także domów jednorodzinnych oddanych do użytku (6624). W relacji do września 2019 r. był to wynik o 15,9 proc., a względem września 2018 r. o 30,2 proc. wyższy.

Działki drożeją, ale nie wszędzie

Planujący budowę domu do rosnących kosztów materiałów i wykonawstwa muszą doliczyć także drożejące w skali roku ceny ofertowe działek budowlanych. Jak wynika z danych Bankier.pl udostępnionych przez serwis nieruchomości Otodom.pl, we wrześniu 2020 r. wzrosty względem ubiegłego roku zanotowano w większości największych polskich miast.

Średnia cena ofertowa liczona dla miasta (bez podziału na metraże) najmocniej wzrosła w Białymstoku, gdzie oczekiwano średnio 468 zł/mkw. (+36 proc. r/r). Wzrosty wyższe niż 20 proc. w skali roku odnotowano także w Łodzi (średnio 396 zł/mkw. i +22,2 proc. r/r) oraz Krakowie (średnio 645 zł/mkw. i +21,9 proc. r/r).

Średnie ceny ofertowe mieszkań w wybranych miastach Polski we wrześniu 2020 r. [zł/mkw.] Miasto Metraż [mkw.] Rynek pierwotny Rynek wtórny Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Średnia cena dla metrażu Średnia cena dla miasta Gdańsk 0-38 10 131 9 081 11 824 10 583 38-60 8 883 10 340 60-90 8 804 10 182 Katowice 0-38 8 624 7 207 6 766 6 313 38-60 6 951 6 204 60-90 6 942 6 328 Kraków 0-38 11 389 9 654 11 555 10 604 38-60 8 270 10 124 60-90 8 998 10 388 Lublin 0-38 7 167 6 833 8 163 6 991 38-60 6 615 7 039 60-90 6 929 6 606 Łódź 0-38 7 483 6 750 6 394 5 947 38-60 6 768 5 831 60-90 6 240 5 830 Poznań 0-38 8 687 8 162 8 737 7 758 38-60 8 417 7 835 60-90 7 512 7 106 Szczecin 0-38 8 024 7 313 7 560 6 465 38-60 7 406 6 723 60-90 7 038 6 391 Warszawa 0-38 11 518 10 217 12 793 12 096 38-60 9 731 11 554 60-90 9 444 11 790 Wrocław 0-38 9 280 8 712 10 162 8 650 38-60 8 847 8 637 60-90 8 040 8 022 Źródło: Bankier.pl na podstawie danych serwisu Otodom.pl

Sprzedający grunty budowlane w Warszawie oczekiwali średnio 886 zł/mkw. (+3,4 proc. r/r), w Poznaniu średnio 599 zł/mkw. (+1,9 proc. r/r), a we Wrocławiu średnio 514 zł/mkw. (+15,5 proc. r/r).

Niższą średnią ceną ofertową względem ubiegłego roku charakteryzowały się we wrześniu 2020 r. parcele oferowane w Gdańsku (średnio 546 zł/mkw. i -2,8 proc. r/r). Obniżkę w ogłoszeniach zanotowano również w Bydgoszczy (-2,3 proc. r/r), Kielcach (-6,5 proc. r/r) oraz Olsztynie (-34,3 proc. r/r).

Jak we wrześniu kształtowały się średnie ceny ofertowe najmniejszych działek budowlanych? Parcele o powierzchni nieprzekraczającej 8 arów położone w Warszawie oferowano średnio za 1392 zł/mkw. (+9,5 proc. r/r). Powyżej poziomu 1000 zł/mkw. kształtowały się także średnie stawki notowane w Gdańsku (średnio 1126 zł/mkw. i +10,3 proc. r/r) oraz Krakowie (średnio 1102 zł/mkw. i +25,2 proc. r/r).

Mniej niż przed rokiem oczekiwali sprzedający najmniejsze parcele w Bydgoszczy (-16,3 proc. r/r), Lublinie (-9,5 proc. r/r), Katowicach (-0,5 proc. r/r) oraz Kielcach (-24,9 proc. r/r).

Na nieco powszechniejsze obniżki średnich stawek ofertowych można było liczyć w przypadku większych 10-arowych parcel. Te położone w Gdańsku oferowano we wrześniu średnio za 485 zł/mkw. (-25 proc. r/r), w Poznaniu za 563 zł/mkw. (-7,9 proc. r/r), a w Lublinie za 274 zł/mkw. (-7,4 proc. r/r). Grunty budowlane o powierzchni od 8 do 12 arów usytuowane w Warszawie wyceniano średnio na 907 zł/mkw. (+9 proc. r/r), w Krakowie na 616 zł/mkw. (+33 proc. r/r). Ponad dwukrotnie wzrosła, z kolei, średnia wycena 10-arowych działek w Łodzi. Sprzedający w ogłoszeniach sprzedaży wpisywali średnio 561 zł/mkw. (+129 proc. r/r).