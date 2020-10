Podwyżki opłat bankowych. Za karty, bankomaty czy przelewy w placówkach płacimy więcej

fot. nednapa / Shutterstock

Średnia opłata miesięczna za rachunek w banku wynosi 5,91 zł, a za kartę płacimy średnio 6,09 zł – wynika z analizy NBP. W pierwszym półroczu 2020 r. w górę poszły m.in. opłaty za karty, wypłaty z bankomatów i operacje realizowane w placówkach.

Narodowy Bank Polski co pół roku analizuje wysokość opłat i prowizji dotyczących rachunków bankowych i kart płatniczych. Badaniu poddawane jest 14 standardowych kont osobistych i na tej podstawie wyciągana jest średnia arytmetyczna cen. W najnowszym opracowaniu NBP sprawdził ceny w pierwszym półroczu 2020 r. Jak wynika z analizy, swoje cenniki zmieniło w tym okresie sześć banków: PKO BP, Bank Pocztowy, Bank Pekao, Credit Agricole, Citi Handlowy i Krakowski Bank Spółdzielczy.

Z opublikowanego raportu wynika, że średnia opłata za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego wyniosła w pierwszym półroczu 5,91 zł i wahała się w przedziale od 0,00 zł do 15,00 zł. Średnia ta uległa obniżeniu w stosunku do drugiego półrocza 2019 r. o 0,46 zł (wynosiła wówczas 6,37 zł). Obniżka ta spowodowana została zmianą cennika w PKO BP, gdzie opłata za konto spadła z 8 zł do zera. Z kolei średnia miesięczna opłata za prowadzenie rachunku po uwzględnieniu warunków uprawniających do zwolnienia z tej opłaty wynosiła średnio 1,77 zł i nie uległa zmianie w stosunku do drugiego półrocza 2019 r.

Wzrosła natomiast średnia miesięczna opłata za kartę płatniczą wydawaną do rachunku osobistego. Jak czytamy w raporcie, w pierwszym półroczu wynosiła ona 6,09 zł (wahała się od 0 do 10,00 zł) i była o 0,56 zł wyższa niż w drugim półroczu ubiegłego roku. Zmiana ta jest efektem podniesienia opłat za kartę w PKO Banku Polskim i w Banku Pocztowym. Średnia miesięczna opłata za użytkowanie karty debetowej po uwzględnieniu warunków uprawniających do zwolnienia z tej opłaty wynosiła 1,72 zł i nie zmieniła się w porównaniu do II półrocza 2019 r.

Drożej w placówkach

W pierwszym półroczu tego roku zmianie nie uległy ceny przelewów internetowych, ale w górę poszły opłaty za przelewy zlecane w placówkach i przez telefon. Średnia opłata za realizację polecenia przelewu składanego w placówce banku wynosiła 8,46 zł, czyli była wyższa o 43 grosze niż w poprzednim półroczu. Z kolei średnia cena przelewów telefonicznych wzrosła o 61 groszy do poziomu 7,20 zł. W górę poszły także średnie ceny przelewów natychmiastowych realizowanych w oddziałach i przez telefon. W pierwszym przypadku o 22 grosze do poziomu 11,66 zł, a w drugim – o 39 groszy do poziomu 13,79. Spadła natomiast opłata za przelewy natychmiastowe realizowane w internecie – do poziomu 5,38 zł (spadek o 15 groszy).

Wzrosły także średnie ceny innych operacji realizowanych w placówkach – wpłat i wypłat gotówki. Jak informuje NBP, średnia opłata za realizację wpłaty gotówkowej w placówce banku przez klienta, który nie posiada w danym banku rachunku, a chce dokonać wpłaty na rachunek w innym banku, wynosiła minimum 16,12 zł, maksimum 0,85% kwoty wpłaty. W stosunku do drugiego półrocza 2019 r. oznacza to wzrost średniej opłaty wyrażonej w ujęciu liczbowym o 1,01 zł (wynosiła wówczas 15,11 zł) i niewielkie obniżenie średniej w ujęciu procentowym o 0,01 pp. (wynosiła wówczas 0,86%).

Z kolei średnia opłata za realizację wpłaty własnej gotówkowej w placówce banku przez klienta, który posiada w tym banku rachunek płatniczy, wynosiła 2,61 zł i wahała się w przedziale od 0,00 zł do 10,00 zł. W stosunku do drugiego półrocza 2019 r. średnia cena tej usługi wzrosła o 0,38 zł (wynosiła wówczas 2,23 zł). NBP zastrzega jednak, że w większości analizowanych instytucji klienci nie ponoszą dodatkowych opłat za wpłatę gotówki na własny rachunek płatniczy.

Średnia opłata za realizację wypłaty gotówki w placówce banku wynosiła w pierwszym półroczu 2020 r. 3,25 zł. W stosunku do drugiego półrocza 2019 r. średnia cena tej usługi wzrosła o 0,84 zł (wynosiła wówczas 2,41 zł) na skutek podniesienia opłaty za tę usługę przez PKO BP.

W górę opłaty za bankomaty obce

Z obliczeń analityków NBP wynika, że w pierwszym półroczu spadły opłaty za wypłatę gotówki z bankomatów własnych, ale wzrosły prowizje za pobranie środków z bankomatów obcych. W pierwszym przypadku średnia opłata wynosiła 31 groszy (spadek o 13 groszy). To efekt obniżenia opłaty za tę usługę w Banku Pocztowym z 2,00 zł do 0,00 zł.

W drugim przypadku, czyli dotyczącym wypłat z bankomatów obcych, średnia minimalna opłata w złotych i średnia maksymalna opłata liczona procentem od wypłacanej kwoty wynosiły odpowiednio 3,56 zł i 2,15%. Średnia minimalna opłata w złotych w stosunku do grudnia 2019 r. uległa podwyższeniu o 0,37 zł (wynosiła wówczas 3,19 zł), natomiast średnia opłata maksymalna liczona procentem od wypłacanej kwoty uległa obniżeniu o 0,18 pp. (wynosiła wówczas 2,33%).

Z kolei średnia minimalna opłata w złotych i średnia maksymalna opłata liczona procentem od wypłacanej kwoty wynosiła odpowiednio 6,23 zł i 2,55%. W stosunku do grudnia 2019 r. zarówno opłata w złotych, jak również opłata procentowa uległy obniżeniu odpowiednio o 0,40 zł i 0,08 pp. (wynosiły one wówczas 6,63 zł i 2,63%). Nie zmieniła się natomiast średnia cena za przewalutowanie transakcji – wynosiła 2,93% i mieści się w przedziale od 0,00% do 5,90%.

Zmiany w cennikach banków dokonane w pierwszym półroczu utrwalają zachodzące na rynku trendy. O ile niespodzianką może być spadek średniej ceny obsługi ROR, to już w przypadku kart czy obsługi w placówkach wzrost opłat nie powinien być dla nikogo zaskoczeniem. Banki już od dłuższego czasu wyraźnie podnoszą opłaty za operacje zlecane w placówkach. W ten sposób chcą „zachęcić” klientów do korzystania z kanałów elektronicznych – bankowości internetowej i mobilnej.