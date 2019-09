Ile jest warta różowa złotówka [Podcast]

Tytułowa różowa złotówka – przez analogię do pink dollar - oznacza siłę nabywczą osób należących do środowiska LGBT w Polsce. Czy róż dodaje czy ujmuje jej wartości?

O ile za oceanem, czy w Europie Zachodniej tacy klienci – zazwyczaj bogatsi niż przeciętny konsument – są doceniani, a nawet hołubieni, to u nas biznes dostrzega ich nader rzadko. Dlaczego? Na to pytanie próbujemy odpowiedzieć w niniejszym podcaście.



Najpierw jednak warto poznać bliżej polskiego konsumenta spod znaku LGBT. Jakim klientem jest gej, a jaką klientką lesbijka, co cenią, jak spędzają wolny czas, no i na co wydają pieniądze? Dowiadujemy się tego od Alicji Hadam z firmy badawczej Nielsen Polska, która opracowała specjalny raport na ten temat. Okazuje się, że osoby LGBT to aż 10 proc. polskich konsumentów.





Martyna Kaczmarek z firmy Ben&Jerry's, która produkuje lody mówi nam, ile można zyskać na tym, że deklaruje się sympatię wobec gejów i lesbijek, a Bartek Nowakowski z firmy Chrum.com, która ma w ofercie m.in. koszulki i bluzy z symboliką LGBT – ile można na tym stracić. Przedsiębiorca prezentuje jednak dość rzadką w biznesie postawę – warto, choć to się nie opłaca.Dawid Szczepaniak z agencji reklamowej VMLY&R wyjaśnia, że szybkich pieniędzy na sprzyjaniu środowiskom LGBT zrobić się nie da. Jeśli już firma chce się z nim wiązać, to nie może tego robić nie na krótką metę, ale musi na dobre i na złe.Natomiast Karolina Kędziora, radczyni prawna z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego tłumaczy, dlaczego na docenienie klienta LGBT czekać trzeba będzie w Polsce jeszcze długie lata.

