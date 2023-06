Sezon ślubny w pełni, a to oznacza wydatki. Ile Polacy dają do koperty na wesele?

Branża ślubna chce stanąć na nogi. 400-500 zł za "talerzyk" to postcovidowa norma Chociaż w Polsce przybywa luksusowych imprez weselnych, to warta ok. 7,5 mld zł branża ślubna nie wróciła jeszcze do świetnej kondycji sprzed pandemii. I nie będzie to łatwe - napisano w czwartkowym wydaniu "Rzeczpospolitej".