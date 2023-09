XTB w nowej kampanii z legendą Realu Madryt. Co na to hiszpański regulator?

Były bramkarz Realu Madryt, Iker Casillas, wystąpi w nowej kampanii marketingowej polskiego brokera XTB. Reklamy z ambasadorem marki zostaną skierowane do odbiorców w 12 krajach, w tym w Hiszpanii, której regulator zasłynął z surowego podejścia do produktów CFD.

- W nowej kampanii głównymi bohaterami naszych spotów są inwestorzy. Niezależnie od tego czy inwestują w akcje, indeksy, ETFy czy też na rynku forex, Uniwersum XTB jest miejscem dla każdego z nich - skomentował Omar Arnaout, Prezes Zarządu XTB, w komunikacie prasowym na temat nowej kampanii.

W kwietniu tego roku Iker Casillas przedłużył kontrakt z XTB i pozostaje jego globalnym ambasadorem. W ramach nowej kampanii marketingowej brokera będzie promował jego produkty inwestycyjne i aplikację mobilną. Działania reklamowe będą prowadzone w kanałach cyfrowych na 12 rynkach, w tym w Polsce. Dodatkowo spoty XTB z Casillasem zadebiutują w hiszpańskiej, włoskiej i portugalskiej telewizji.

Kampania z legendą Realu Madryt będzie koncentrować się na ofercie XTB, związanej z bezprowizyjnym handlem akcjami i ETF-ami do kwoty 100 000 euro miesięcznie, a także reklamować aplikację mobilną brokera.

Co na to CNMV?

Hiszpański odpowiednik KNF, czyli Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), wprowadził w sierpniu ograniczenia w marketingu dotyczącym produktów inwestycyjnych z dźwignią. Zgodnie z decyzją ogłoszoną 11 lipca, regulator zakazał kontraktów CFD oraz sponsorowania wydarzeń, w tym tych sportowych, których skutkiem byłby taka reklama.

Działania CNMV mogły odbić się na kursie akcji XTB, o czym spekulowano najmocniej w sierpniu. W poniedziałek 21 sierpnia notowania brokera spadły o 8,72 proc. przy blisko 44 mln zł obrotu bez wyraźnego powodu. Przyczyn zaczęto dopatrywać się w półrocznym raporcie spółki opublikowanym pod koniec wcześniejszego tygodnia w nocy z czwartku na piątek.

Obok wyników finansowych, które pokryły się z wcześniejszymi szacunkami spółki, w sprawozdaniu pojawiła się informacja, że hiszpański organ nadzorczy wdrożył ograniczenia w zakresie działalności marketingowej, dystrybucyjnej i sprzedażowej instrumentów i usług podlegających pod MiFID II świadczonych na rzecz klientów detalicznych w Hiszpanii.

#XTB



🔨 Kurs spada o ponad 5%

🇪🇸 Prawdopodobną przyczyną jest zakaz reklamowania kontraktów CFD w Hiszpanii

🤔 Domknęliśmy lukę z kwietnia tego roku



Co jeszcze?



📉 RSI na najniższym poziomie od czasu rozpoczęcia wojny na Ukrainie.



Ja nie posiadam #XTB, a jak u Was?… pic.twitter.com/YpO57yXdNc — Radek Dominiak (@DominiakRadek) August 21, 2023

Krótko po spadku akcji zaostrzeniu regulacji przez CNMV zaczął przyglądać się polski KNF, który miał dostrzec w nim zalety. XTB wydało wówczas oświadczenie, w którym informowało, że wytyczne nie będą miały większego wpływu na działalność spółki.

Omar Anraout komentuje sprawę

O relacje z hiszpańskim regulatorem oraz czy nowa kampania marketingowa nie naruszy jego wytycznych, zapytaliśmy dyrektora zarządu XTB. Omar Arnaout podkreślił, że reklamy spółki spełniają wymagania CNMV.

- Nasze wszelkie działania marketingowe na terenie Hiszpanii są dopasowane do obecnych regulacji nałożonych przez Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Nie było to jednak dla nas żadnym wyzwaniem, ponieważ od dłuższego czasu nie prowadziliśmy istotnych działań reklamowych związanych z CFD na tym rynku - skomentował Omar Arnaout - W ramach najnowszej kampanii marketingowej zapraszamy użytkowników do Uniwersum XTB, czyli miejsca dla każdego inwestora chcącego zarządzać swoimi finansami. W Hiszpanii szczególnie skupimy się na promocji oferty akcyjnej. Nasze spoty będą widoczne zarówno w telewizji, jak i mediach digitalowych.

Prezes XTB dodał, że na ten moment żaden kraj nie zdecydował się na wprowadzenie podobnych regulacji jak w Hiszpanii. Jak uważa na podstawie opinii Europejskiego Urzędu Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), na ten moment nie istnieją przesłanki, które pozwalałyby sądzić, że tego rodzaju ograniczenia pojawiają się na innych europejskich rynkach.

W kontekście nowej kampanii XTB zapytaliśmy także o dalsze plany dotyczące współpracy z ambasadorami oraz ich wpływ na przyrost liczby klientów.

- Obecnie w gronie ambasadorów XTB są Conor McGregor, Iker Casillas i Joanna Jędrzejczyk. Na ten moment nie planujemy powiększania tego składu o kolejną gwiazdę. Zauważamy ogromny wpływ zarówno ambasadorów, jak i szerzej sponsoringu na rozpoznawalność marki XTB na świecie. Przykładowo, Conor McGregor znacząco wpłynął na rozwój biznesu w Wielkiej Brytanii oraz krajach Bliskiego Wschodu. Natomiast Iker Casillas doskonale wpisuje się w nasze plany marketingowe związane z takimi rynkami jak Hiszpania, Portugalia czy cała Ameryka Łacińska. Pozytywne efekty prowadzonych działań widzimy zarówno pod względem dynamiki pozyskanych klientów, jak i dzięki regularnym badaniom efektywności naszych kampanii marketingowych - skomentował Omar Arnaout.

