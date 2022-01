Ikea zatrudni uchodźców. To współpraca z Fundacją Ocalenie

fot. LCV / / Shutterstock

Ikea uruchomi sześciomiesięczne staże dla uchodźców w warszawskim Targówku. Firma realizuje specjalny projekt wraz z Fundacją Ocalenie. Oprócz wynagrodzenia nowi pracownicy otrzymają m.in. dostęp do pełnego pakietu świadczeń pracowniczych oraz wsparcie w zakresie nauki języka polskiego, porad psychologicznych oraz prawnych.

Ikea i Fundacja Ocalenie rozpoczynają nowy projekt. Przewiduje on 10 płatnych staży dla osób posiadających status uchodźcy, znających język polski na poziomie co najmniej komunikatywnym. Staże będą trwały 6 miesięcy od marca do sierpnia 2022 roku i odbędą się na terenie sklepu Ikea Targówek w Warszawie. Stażyści otrzymają wynagrodzenie oraz dostęp do pełnego pakietu świadczeń pracowniczych oferowanych przez Ikea, oraz ze wsparcia Fundacji Ocalenie w zakresie nauki języka polskiego, porad psychologicznych, prawnych oraz pomocy ze strony mentorów i mentorek kulturowych pracujących na co dzień w warszawskim Centrum Pomocy Cudzoziemcom.

"Jednym z najważniejszych czynników utrudniających uchodźczyniom i uchodźcom zbudowanie dobrego, bezpiecznego życia w Polsce są trudności w znalezieniu stabilnego zatrudnienia. Wynika to często z braku doświadczenia zawodowego na lokalnym rynku pracy, słabej znajomości języka polskiego, nieznajomości procedur i ograniczonego dostępu do informacji. Nie pomagają również obawy pracodawców oraz uprzedzenia i stereotypy na temat uchodźczyń i uchodźców, które funkcjonują w społeczeństwie" – czytamy w informacji prasowej Fundacji Ocalenie.

Fundacja Ocalenie wskazuje, że "znalezienie pracy pomoże uchodźczyniom i uchodźcom wesprzeć ich rodziny oraz lokalną gospodarkę, a także zintegrować się ze społeczeństwem. Po odbyciu stażu zostaną oni zaproszeni do aplikowania na istniejące miejsca pracy poprzez procedurę standardowej rekrutacji".

Po zakończeniu stażu pracownicy mają możliwość podjęcia dlaszej pracy. W tym celu stażyści będą musieli przejść standardowy proces rekrutacji.

