Ikea z nową aplikacją. Wirtualnie umebluje mieszkanie

"Ikea. Lepiej pomyślany dom" to nowe hasło szwedzkiej firmy meblarskiej, która obchodziła swoje 80. urodziny. To jednak nie wszystko. Sieć dopaliła na nowo swoją aplikację, wzbogacając ją w funkcję modelowania 3D z technologią AR. Co to oznacza w praktyce? Można urządzić mieszkanie bez linijki w ręku.

IKEA

Zgodnie z przeprowadzonym badaniami prawie 80 proc. Polaków doświadcza regularnie frustracji związanej z miejscem zamieszkania. I choć na uciążliwych sąsiadów czy brak parkingów nie ma rady, to może się zająć takimi wymienianymi problemami jak bałagan i zbyt mało miejsca do przechowywania.

Nowa aplikacja ma usprawnić proces aranżacji wnętrza od projektowania po kupowanie. Ikea Kreativ pozwoli na wizualizację przedmiotów dostępnych w sieci w najbardziej niestandardowych wnętrzach czy ułożeniach. Wystarczy za pomocą smartfonu zeskanować pokój lub inne pomieszczenie, usunąć kliknięciem niepotrzebne elementy, a następnie dodać i dowolnie ustawić w pokoju nowe meble i akcesoria.

Co ważne, aplikacja ma za zadanie także się "uczyć", korzystając przy tym z trójwymiarowej rzeczywistości mieszanej. I jest darmowa.

- Chcemy utrzymać jak największą przystępność cenową - szczególnie teraz, gdy widzimy rosnące koszty utrzymania. Dlatego stale inwestujemy w nasz rozwój, wciąż wprowadzamy pomysłowe rozwiązania i ulepszamy procesy, dzięki czemu obniżamy koszty. [...] Rozwijamy nowe usługi, takie jak usługi cyrkularne czy finansowe oraz zdalnego planowania. Dzięki omnikanałowości dajemy klientom możliwość wyboru najwygodniejszego miejsca i sposobu zakupów. Tym samym odpowiadamy na ich indywidualne potrzeby – podsumowuje Małgorzata Bochenek, Dyrektorka ds. Rozwoju Biznesu i Cyfryzacji, Ikea Retail w Polsce.

Nowe pomysły Ikei "Oddaj i zyskaj" Usługa polegająca na oddawaniu niepotrzebnych i używanych mebli Ikea w zamian za rabat na kolejne zakupy. "Okazje na Okrągło" Zwrócone produkty są ponownie wystawiane na sprzedaż w tym dziale. Można je nabyć oczywiście po atrakcyjnych cenach. Restauracja i Bistro Ikea Do roku 2025 sieć chce, by smaczne i zdrowe potrawy (także wegetariańskie i wegańskie) stanowiły połowę oferty. Rozwój OZE Ikea posiada drugie, zaraz po USA, największe portfolio farm wiatrowych w Polsce. Na 6 farmach działa 80 turbin, dzięki czemu sieć produkuje w naszym kraju więcej energii, niż zużywa.

