Nie cztery, tylko trzy kółka. Ikea wprowadza dostawę zamówień rowerami

Ikea, po pomyślnym zakończeniu testów, wprowadza nowy sposób dostarczania zamówionych towarów. Flota dostawcza sieci sklepów powiększy się o trójkołowy rower ze wspomaganiem elektrycznym z paneli słonecznych. Instalacja fotowoltaiczna zamontowana jest na skrzyni ładunkowej będącej częścią pojazdu.

/ Mat. prasowe Ikea

Ikea stawia na "zieloną kartę". Jedna z największych firm na świecie zajmująca się produkcją i sprzedażą mebli, artykułów dekoracyjnych oraz innego wyposażenia do domu, zwiększa skalę jednego z testowanych rozwiązań. Franczyzobiorcy Ikei na całym świecie będą mogli wdrożyć nowy sposób dostawy zamówionych produktów. Skandynawska sieć wprowadza opcję dostarczania towarów za pomocą rowerów cargo zasilanych energią słoneczną.

Trójkołowy solarny rower został zaprojektowany przez holenderską firmę Need The Globe B.V. może pochwalić się zasięgiem wynoszącym ok. 100 km, a ciągła ekspozycja na słońcu pozwala przejechać kolejne 100 km. Skrzynia ładunkowa umożliwia przewiezienie ładunku o wadze do 150 kg. Na bocznej ściance zamontowane są panele słoneczne.

Zasilany energią słoneczną rower jest zrównoważonym rozwiązaniem transportowym. Urządzenie umożliwia zmniejszenie zużycia energii pochodzącej z paliw kopalnych - podkreśla Ikea w informacjach zamieszczonych na stronie internetowej.

Pilotaż dostawy zamówień rowerami cargo odbył się w zeszłym roku w jednym ze sklepów sieci, znajdującym się w Delft w Holandii. Testy nowej usługi polegały na rozwożeniu produktów z wykorzystaniem rowerów cargo zasilanych energią słoneczną do domów klientów zlokalizowanych w centrum miasta, wokół marketu Ikea.

"Rower Sunrider może pomieścić około 90 proc. asortymentu Ikea i emituje o 98 proc. mniej CO2 niż nowoczesne samochody dostawcze z silnikiem diesla. Dla Ikea ważne jest szukanie nowych sposobów na poprawę oferty usług dla klientów, zarówno z perspektywy bardziej zrównoważonego rozwoju, jak i przystępnych cen. Zasilany energią słoneczną rower cargo spełnia wszystkie te warunki" - mówi Helene Davidsson, kierowniczka ds. Zrównoważonego Rozwoju, Inter Ikea Systems B.V., cytowana w materiale prasowym.