Ikea rusza z nową ofertą paneli słonecznych

IKEA

Ikea chce być bardziej eko i nie od dziś stosuje rozwiązania, które mają być przyjazne środowisku. Tym razem sieć rozpoczęła współpracę z firmą Foton Technik sp. z o.o. w zakresie realizacji kompleksowej usługi sprzedaży oraz montażu instalacji fotowoltaicznych.

Obecnie oferta domowej energii słonecznej od Ikei jest w 9 krajach, a Grupa Ingka dąży do tego, aby do 2025 roku była ona dostępna na wszystkich 30 rynkach, na których prowadzi swoją działalność. Polska była jednym z pierwszych krajów, w których firma wprowadziła kompleksową usługę sprzedaży i montażu paneli fotowoltaicznych.

- Podjęcie współpracy z Foton Technik to kolejny krok w demokratyzacji energii odnawialnej. Naszym celem jest uczynienie jej dostępną dla jak największej grupy ludzi. Ważne jest dla nas również dalsze budowanie świadomości naszych klientów na temat znaczenia odnawialnych źródeł energii w dobie kryzysu klimatycznego – mówi Karin Sköld, dyrektorka generalna ds. zrównoważonego rozwoju oraz Prezes Ikea Retail Polska.



- Nadrzędnym celem Grupy innogy, do której należy Foton Technik, jest prowadzenie biznesu w ramach zrównoważonego rozwoju. Partnerstwo z Ikeą i połączenie sił obu biznesów w obszarze „sustainability” pokazuje, że dla osiągnięcia najlepszych efektów niezbędna jest współpraca dużych firm z różnych sektorów rynku. Dzięki niej tworzymy wartość dodaną dla naszych klientów, pracowników, akcjonariuszy, partnerów biznesowych i środowiska – mówi Filip Thon, prezes zarządu innogy Polska.



Współpraca z nowym partnerem to nowa odsłona dotychczasowej oferty „Ikea. Energia słoneczna dla domu”. Cały proces sprzedaży – od jego rozpoczęcia aż po kompleksową realizację może odbywać się zdalnie, bez konieczności odwiedzania klienta w domu. Nowa ścieżka sprzedażowa pozwoli znacząco skrócić czas trwania procesu zakupowego. Nowością w ofercie jest też to, że jest otwarta również dla biznesowej części klientów Ikei.



Poprzedni partner Ikei w zakresie oferty instalacji fotowoltaicznych, firma Geo Solar, nadal będzie świadczył serwis gwarancyjny dla klientów, dla których zrealizował usługę sprzedaży oraz montażu paneli fotowoltaicznych we współpracy z Ikeą. Bezpłatna gwarancja obejmuje moduły fotowoltaiczne (25 lat), falownik (10 lat), a także 5 lat na jakość wykonania oraz ilość produkowanej energii (prognoza oraz monitoring). Ewentualne reklamacje związane z instalacją fotowoltaiczną należy składać do gwaranta, czyli firmy Geo Solar.



Poza oferowaniem instalacji fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych Ikea stale inwestuje w odnawialne źródła energii (OZE), dążąc do realizacji celu bycia marką pozytywną dla klimatu do 2030 roku. Grupa Ingka na świecie posiada aż 1,57 GW zainstalowanej mocy w odnawialnych źródłach energii, z czego znaczną część stanowią wiatraki (aż 1,37 GW). Portfel wiatrowych aktywów wytwórczych w Polsce składa się z sześciu farm, na których znajduje się 80 turbin. Generują one ponad 450GWh energii rocznie. Farmy wiatrowe Ikea Retail w Polsce to drugie co do wielkości portfolio odnawialnych źródeł energii w Ikei na świecie (zaraz po Ikea US).



Dodakowo w ostatnich miesiącach 2020 roku, przy sklepach IKEA w Warszawie i Poznaniu, powstały dwie instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 150kWp. Ponadto firma planuje realizację kolejnych projektów OZE o mocy przekraczającej 4MWp w kolejnych 4 latach.