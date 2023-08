Igrzyska Europejskie okiem przedsiębiorców. Wyszli jak Zabłocki na mydle

Igrzyska Europejskie przeszły do historii, choć nie dla wszystkich są to miłe wspomnienia. Nawet 140 firm zaangażowanych w organizacje Igrzysk miało nie otrzymać zapłaty za wykonane usługi. Chodzi o dziesiątki milionów złotych - informuje "Gazeta Wyborcza".

Igrzyska Europejskie to stosunkowo nowy format sportowej rywalizacji. Pierwsza edycja odbyła się w Baku. Drugą edycję zawodów zorganizowano... na Białorusi. Gospodarzem III Igrzysk Europejskich był Kraków. Szacuje się, że impreza kosztowała nawet 2 mld złotych, z czego koszty organizacji to raptem 500 mln złotych, a resztę pochłonęły inwestycje towarzyszące, które mają być dziedzictwem imprezy - pisaliśmy w czerwcu.

Od zakończenia zawodów minęły prawie 2 miesiące. Jednak nawet 140 firm, które pracowały przy organizacji i realizacji Igrzysk Europejskich, wciąż nie dostało pieniędzy za swoje usługi - informuje "Gazeta Wyborcza".

Biznes przejechał się na współpracy z rządem

Z ramienia rządu za organizację imprezy odpowiadała spółka Igrzyska Europejskie 2023, którą tworzą przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i miasta Kraków. Catering, przygotowanie obiektów do zawodów - m.in. w tych obszarach działają firmy, które pomagały przy organizacji Igrzysk.

Wydawać by się mogło, że to będzie czysty zysk - okazało się jednak inaczej. Część firm, przez brak płatności, ma być bliska upadłości, a wiele z nich ma poważne kłopoty z płynnością...

- Nie wiem, co robić. Moja firma nie jest duża, ale właśnie dlatego bardzo łatwo nią zatrząść. Mogę jeszcze pociągnąć z oszczędności, ale ile można? - mówi "Wyborczej" jeden z przedsiębiorców, któremu igrzyska winne są ok. miliona złotych. Prosi o anonimowość, boi się odwetu. - Nie mogę się do nikogo dodzwonić. Nie odbierają telefonów osoby z działu finansowego, ani urzędnicy odpowiedzialni za mój sport. Nie mam żadnej odpowiedzi na maile, które wysyłam. Cisza. Dowiedziałem się pokątnie, że część z nich już nie pracuje - mówi "Wyborczej" inny przedsiębiorca, który czeka na swoje 100 tys. zł.

Zapłacimy w najbliższym czasie

Przedsiębiorcy mieli nadzieję, że rząd na wtorkowym posiedzeniu zatwierdzi wypłatę środków za pomocą specustawy o Igrzyskach Europejskich - łacznie chodzi o 66 mln złotych. Nic takiego nie miało jednak miejsca, co oznacza, że na razie nie dostaną pieniędzy za swoją pracę.

"Zapewniamy, że niezbędne do pokrycia zobowiązań środki są w pełni zabezpieczone, a obecnie procedowane jest pilne przeniesienie tych środków z budżetu państwa na konto spółki IE2023" - napisano w cytowanym przez "Wyborczą" wspólnym oświadczeniu spółki i Ministerstwa Sportu.

