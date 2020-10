Iga Świątek wygrała French Open i zarobiła 1,6 mln euro

fot. CHARLES PLATIAU / Reuters

Iga Świątek wygrała turniej French Open i została pierwszą osobą z Polski, która zdobyła tytuł wielkoszlemowy w singlu. 19-letnia tenisistka pokonała w Paryżu rozstawioną z numerem czwartym Amerykankę Sofię Kenin 6:4, 6:1.

„Cały kraj mnie wspierał, bardzo mi to pomogło” – powiedziała triumfatorka wielkoszlemowego turnieju tenisowego French Open Iga Świątek podczas niedzielnej konferencji prasowej w Paryżu.

„To wspaniałe uczucie, dostałam wiele wiadomości z gratulacjami i życzeniami, cały kraj mi kibicował i wspierał. Bardzo mi to pomogło i wszystkim dziękuję. Ludzie wierzyli we mnie. To było niewiarygodne” – przyznała Świątek, która odpowiadała na pytania dziennikarzy na dachu galerii Lafayette.

Tenisistka z Raszyna obecnie jest 54. rakietą świata, a najwyżej w karierze dotychczas była na liście WTA na 48. pozycji (luty 2020). W poniedziałek po raz pierwszy awansuje do czołowej "20". Będzie 17. rakietą świata.

Podopieczna Sierzputowskiego przystąpiła teraz do turnieju jako 54. rakieta świata. W poniedziałek zadebiutuje w czołowej "20" listy WTA - będzie sklasyfikowana na 17. pozycji. Odniesienie życiowego sukcesu zaowocuje także sporym zarobkiem. Za zwycięstwo w singlu otrzyma premię w wysokości 1,6 mln euro. Za dotarcie do półfinału debla z kolei dostanie do podziału z partnerującą jej Amerykanką Nicole Melichar 110,6 tys. Przed French Open zarobiła na korcie 1,1 mln USD.

Dotychczas jej najlepszym wynikiem w Wielkim Szlemie była 1/8 finału. Udało jej się dotrzeć do niej w poprzedniej edycji French Open i na początku tego sezonu w Australian Open.

W finale turnieju tej rangi w singlu były też w przeszłości Jadwiga Jędrzejowska i Agnieszka Radwańska, ale żadna z nich nie sięgnęła po tytuł. Pierwsza z wymienionych wystąpiła w meczu o tytuł w Paryżu w 1939 roku.

W finale French Open z Polaków wystąpili też: w deblu Wojciech Fibak (1977), a w mikście Klaudia Jans-Ignacik (2012) i Marcin Matkowski (2015). Żadne z nich nie wygrało.

Świątek jest pierwszą od 13 lat singlistką, której udało się zwyciężyć w tej imprezie bez straty seta. W 2007 roku zrobiła to Belgijka Justine Henin. Polka jest też najmłodszą triumfatorką zmagań na kortach im. Rolanda Garrosa od 1992 roku, kiedy po tytuł sięgnęła Amerykanka Monica Seles.

Z Kenin zmierzyła się w sobotę po raz pierwszy w karierze jako seniorka. Cztery lata temu zaś rywalizowały w trzeciej rundzie juniorskiej zmagań w Paryżu. Wówczas również górą była ona.