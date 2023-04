Idą zmiany w budowlance. Żółta kartka od nadzoru ma być ułatwieniem dla inwestora

Demaskują błędy deweloperów. „Można zaoszczędzić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych” Od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych – tyle można zaoszczędzić, patrząc na ręce deweloperowi podczas odbioru mieszkania. O tym, co należy sprawdzić, odbierając mieszkanie, na co uważać i co czeka nas po wykryciu usterek, rozmawialiśmy z Wiktorem Hałabisiem, inżynierem budownictwa, który zajmuje się odbiorami mieszkań.