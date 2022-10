Idą zmiany w PKP Intercity. Będzie nowa aplikacja mobilna

fot. FORUM / / FORUM

W 2030 roku PKP Intercity będzie uruchamiać około dwa razy więcej pociągów niż obecnie i przewiezie ponad 88 mln pasażerów - poinformował PAP Tomasz Gontarz, członek Zarządu PKP Intercity. Zapowiedział także, że jeszcze w tym roku PKP Intercity udostępni nową aplikację mobilną.

"Przez pierwsze dziewięć miesięcy bieżącego roku pociągami PKP Intercity podróżowało 43,5 mln pasażerów" - przypomniał w przesłanym PAP komentarzu dot. perspektyw dla kolei w Polsce członek zarządu PKP Intercity, Tomasz Gontarz. "To o 18 proc. lepszy wynik niż w analogicznym okresie rekordowego do tej pory 2019 roku, kiedy to po sierpniu mogliśmy pochwalić się 36,8 mln podróżnych" - wskazał. W ocenie Gontarza "Polacy są gotowi rzadziej korzystać z samochodów i przesiąść się do transportu zbiorowego".

Gontarz jest zdania, że aby utrzymać wzrost zainteresowania transportem kolejowym ważne jest podnoszenie jakości podróży. "Kluczową rolę odgrywają między innymi rekordowe inwestycje w ramach największego w historii spółki programu +PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji+" - stwierdził. Celem programu jest modernizacja i zakup nowego taboru, unowocześnianie zapleczy technicznych oraz "dalsze zwiększanie komfortu podróży". "Coraz lepsza oferta transportowa podtrzyma trend powrotu do pociągów i spowoduje, że w najbliższych latach kolej stanie się najpopularniejszym środkiem transportu" - prognozuje.

"Walczymy z wykluczeniem transportowym nie tylko uruchamiając nowe połączenia, lecz także inwestując w wygodne pojazdy, dostosowane do potrzeb różnych grup pasażerów" - stwierdził w komentarzu Gontarz. Według przywołanych przez niego szacunków "w 2030 roku PKP Intercity będzie uruchamiać około dwa razy więcej pociągów niż obecnie i przewiezie ponad 88 mln pasażerów".

Gontarz wymienił też działania, które zostaną podjęte, aby lepiej odpowiadać na potrzeby pasażerów. "W najbliższych latach PKP Intercity będzie pracować nad opracowaniem powtarzalnego rozkładu jazdy, który zapewni stabilną i przewidywalną ofertę" - wskazał. "Chcemy stworzyć spójną sieć transportową dla całego kraju, dostosowaną do potrzeb podróżnych oraz rytmu dobowej aktywności społeczeństwa" - doprecyzował.

Przedstawiciel PKP Intercity przypomniał, że przewoźnik planuje oferować pasażerom podróże w ramach trzech kategorii: ekonomicznej, średniej oraz wysokiej. "Pociągi kategorii wysokiej zapewnią połączenia między największymi miastami i sezonowo z popularnymi miejscowościami turystycznymi" - poinformował. Dodał, że te połączenia będą "obsługiwane pojazdami EZT (elektryczny zespół trakcyjny - PAP), mogącymi jeździć z prędkością maksymalną 250 km/h". Pociągi kategorii średniej i ekonomicznej mają kursować pomiędzy aglomeracjami z prędkością do 200 km/h.

"Wraz z taborem zmienia się oferta PKP Intercity, która jest dostosowywana do zachodnich standardów. W odpowiedzi na współczesne realia podróżowania, w ostatnich miesiącach rozszerzyliśmy na wszystkie nasze pociągi ofertę +Promo+, opartą na dynamicznym zarządzaniu ceną" - przekazał Gontarz. Jak wyjaśnił, pozwoliło to na udostępnianie podróżnym "zwiększonej puli tanich biletów na połączenia w mniej popularnych relacjach lub godzinach".

W komentarzu dla PAP Tomasz Gontarz wspomniał o roli cyfryzacji w rozwoju transportu kolejowego. "Do 2030 roku pojawi się szereg ułatwień w oparciu o najnowocześniejszą technologię. Obejmą one nie tylko łatwiejsze i bardziej intuicyjne kupowanie biletów, lecz także poprawią logistykę związaną z planowaniem podróży" - zapowiedział. Wśród planowanych zmian PKP Intercity "jeszcze w tym roku" udostępni "nową, łatwą w obsłudze aplikację mobilną".

"W planach mamy wprowadzenie nowego, bardziej elastycznego i intuicyjnego systemu sprzedaży biletów, a także uruchomienie programu lojalnościowego – obowiązującego we wszystkich pociągach i kanałach sprzedaży" - wymienił Gontarz. "Punktami za odbyte przejazdy podróżni zapłacą za kolejne podróże lub posiłki w Warsie albo wymienią na nagrody" - uzupełnił.

Gontarz poruszył kwestię przekonania kierowców do ograniczenia korzystania z aut. Jego zdaniem "aby zmienić nastawienie kierowców do transportu zbiorowego, musi on być dostępny, szybki i konkurencyjnie cenowy do podróży samochodem". Zwrócił uwagę, że "dzięki zastosowaniu wielu ekologicznych rozwiązań", kolej "doskonale wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju i jest zielonym transportem przyszłości". "Jednym z kluczowych, a zarazem potrzebnych trendów jest wzrost świadomości ekologicznej oraz oczekiwań w tym zakresie" - stwierdził. "Według naszego badania przeprowadzonego na wiosnę bieżącego roku ponad 77 proc. respondentów postrzega kolej jako najbardziej ekologiczny środek transportu zbiorowego" - dodał. (PAP)

autorka: Ewa Nehring

