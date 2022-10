IT to wciąż gwarancja pracy. Wynagrodzenia programistów pobiły kolejne rekordy

fot. Africa Studio / / Shutterstock

Polska branża IT nie przestaje się rozwijać, a usługi informatyczne stają się rodzimym hitem eksportowym. Korzystają na tym kandydaci obecni na rynku, a z nowymi wyzwaniami muszą radzić sobie pracodawcy.

Choć wydaje się, że rynek pracownika w związku z pogorszeniem koniunktury gospodarczej coraz częściej ustępuje miejsca rynkowi pracodawcy, bezsprzecznie wciąż utrzymuje się w branży IT. Zarobki – nie tylko programistów, ale również przedstawicieli innych zawodów – wciąż rosną i wyraźnie dystansują wynagrodzenia, na które mogą liczyć przeciętnie pracownicy innych branż. W związku z tym sektor IT przyciąga już nie tylko absolwentów i osoby rozpoczynające zawodową karierę, ale również kandydatów z doświadczeniem w innych dziedzinach. Jak wygląda realny popyt i czy pracy dla programistów nie zabraknie w najbliższym czasie? Warto przyjrzeć się najnowszym analizom.

Liczba ofert pracy dla programistów wciąż rośnie

Spowolnienie gospodarcze staje się coraz bardziej zauważalne. Choć dotyczy to głównie wskaźników konsumpcji, a stopa bezrobocia w sierpniu 2022 roku według danych GUS utrzymała się na rekordowo niskim poziomi (4,8%), już teraz wielu pracodawców decyduje się na cięcie etatów albo przynajmniej zmniejszenie planów zatrudnienia. Widać to w wynikach ujętych w raporcie GrantThornton „Oferty pracy w Polsce”. W maju 2022 roku opublikowano w kraju łącznie niecałe 295 tysięcy ogłoszeń o pracę, a więc o 3% mniej w porównaniu z majem 2021 roku i prawie 40 tysięcy mniej, biorąc pod uwagę maj 2019 roku. Spadki utrzymały się również w czerwcu (o 7,5% w relacji rok do roku) oraz lipcu – 288 tysięcy opublikowanych ofert pracy przełożyło się na spadek w wysokości 6,3%.

Bez wątpienia ma to związek z coraz trudniejszymi warunkami do prowadzenia biznesu i hamującą gospodarką. Nie wszystkie branże odczuwają jednak zadyszkę. Sektor IT wciąż zgłasza bardzo wysokie zapotrzebowanie na pracowników. Według raportu „IT MARKET SNAPSHOT Q1 2022” przygotowanego przez inhire.io tylko w pierwszym kwartale 2022 roku opublikowano 26 121 ofert pracy dla przedstawicieli branży IT. Oznacza to wzrost o 10% w stosunku do końca 2021 roku. Liczba pracodawców poszukujących pracowników (3968) wzrosła natomiast o 8%. Kolejnym dowodem na wciąż olbrzymie zapotrzebowanie są stawki i coraz bardziej atrakcyjne warunki nawiązania współpracy.

Wynagrodzenia programistów pobiły kolejne rekordy

Zarobki w branży IT to bez wątpienia jeden z najważniejszych argumentów przemawiających za wyborem tej ścieżki zawodowej. Oczywiście wynagrodzenie to kwestia indywidualna, zależna chociażby od posiadanej wiedzy, doświadczenia czy opanowanych technologii. Dane widniejące w raportach pokazują jednak, że na znaczny wzrost pensji może liczyć niemal każdy talent obecny na rynku – także startujący z pozycji juniorskiej.

Raport inhire.io wskazuje na 4% wzrost górnych widełek wynagrodzenia dla kandydatów zajmujących się najpopularniejszymi językami programowania (w relacji do poprzedniego kwartału). Na taką samą podwyżkę mogą liczyć również seniorzy pracujący wyłącznie zdalnie.

Umieszczane w ofertach pracy dla programistów widełki wynagrodzenia znów pobiły kolejne rekordy. Jakie średnie zarobki osiągają specjaliści IT w zależności od poziomu doświadczenia? Według raportu NextTechnology „Przygotuj się na rekrutację IT w 2022 roku. Rynek pracy IT w Polsce” średnie zarobki (w postaci kwoty netto faktur przy współpracy B2B) wyniosły:

Junior: 7117 zł;

Mid: 15782 zł;

Senior: 23 376 zł;

Ekspert: 27 751 zł.

Awans jest również okazją do uzyskania zdecydowanie wyższego wynagrodzenia. Autorzy raportu wskazują, że w przypadku umów B2B przejście z poziomu juniora do mida to zarobki wyższe aż o 122%. Mniejszy wzrost pensji towarzyszy awansowi z poziomu mida na seniora (48%). Przejście na stanowisko eksperta oznacza średnio wzrost pensji o 19%. Jednocześnie na awans nie trzeba długo czekać: stanowisko mida można osiągnąć już po dwóch latach, seniora po 4, a status eksperta osiągają zwykle pracownicy, których doświadczenie zawodowe w branży IT jest dłuższe niż 10 lat.

Technologie a wynagrodzenie: kto zarobi najwięcej?

Programista chętny na zmianę pracy

Awans wewnątrz organizacji to nie jedyny sposób na zwiększenie zarobków. Jeszcze wyższy wzrost dochodów może zagwarantować zmiana zatrudnienia. Według raportu NextTechnology aż 71% specjalistów IT jest otwartych na zmianę pracy w najbliższym czasie. Największa grupa – 46% respondentów – zmieni pracę, jeśli otrzymają ciekawą ofertę. 17% jest natomiast zdecydowanych na zmianę miejsca zatrudnienia w ciągu najbliższego roku, a jedynie 29% nie zrobi tego definitywnie. Jakie są najważniejsze powody zmiany pracy programistów? Co piąty respondent wskazuje, że do ostatniej zmiany pracodawcy skłoniło go niewystarczające wynagrodzenie. Nieco mniej ważny (16%) jest brak możliwości rozwoju oraz niesatysfakcjonujący projekt (12%). Co dziesiąty specjalista IT zmienia natomiast pracę ze względu na samą chęć zmienienia czegoś w zawodowym życiu.

Jakiej podwyżki przy zmianie pracy oczekują kandydaci? O największym wzroście wynagrodzenia myślą eksperci – w ich przypadku mowa aż o 28% wyższej pensji. Oczekiwania seniorów są nieco niższe (20% w przypadku umowy o pracę oraz 17% w przypadku samozatrudnienia). Mid chce zarabiać więcej średnio o jedną czwartą, a juniorowi wystarczy już 10% wzrostu wynagrodzenia.

Nie tylko polska firma i przede wszystkim zdalnie

Branża IT pozostaje liderem nie tylko w zakresie wysokości wynagrodzeń, ale również warunków, z jakimi wiąże się praca. Programista może liczyć na pełen pakiet benefitów pozapłacowych. Z punktu widzenia większości obecnych na rynku specjalistów kluczową rolę odgrywa jednak sposób pełnienia obowiązków. A w tym kontekście praktycznym standardem w branży jest praca zdalna.

Raport „Rynek pracy IT w Polsce 2022” wskazuje, że już w 44% ofertach pracy adresowanych do programistów umieszczono informacje o możliwości pełnej pracy zdalnej. Tendencja ulega jednak szybkiej zmianie, co ma związek przede wszystkim z oczekiwaniami samych pracowników. Aż 48% z nich oczekuje pracy w pełni zdalnej. Z drugiej strony jedynie 2% opowiada się za modelem w pełni stacjonarnym. Pozostali specjaliści IT najlepiej funkcjonują w modelu hybrydowym – 16% z nich chciałoby pracować z domu przez 4 dni w tygodniu, 21% przez 3, a 11% przez dwa. Praca zdalna pozostaje także najważniejszym benefitem oferowanym przez pracodawcę, na co wskazuje 63% respondentów.

Oczywiście możliwość realizowania obowiązków bez konieczności pojawiania się w biurze daje dodatkowe możliwości także pracodawcom. Nie muszą ograniczać rekrutacji do konkretnych regionów. Bardzo często sięgają również po pracowników pochodzących z innych krajów. Niestety – z perspektywy polskich podmiotów branży IT – rodzimi programiści stają się obiektem zainteresowania zachodnich firm, z którymi trudno konkurować pod względem finansów. W 2021 roku pojawiło się 6,5 tysiąca tego typu ofert pracy. Niemal co piąta pochodziła ze Stanów Zjednoczonych, 15% z Niemiec, 13% z Węgier, a 11% z Wielkiej Brytanii. Na łatwość nawiązania kontaktów biznesowych bez wątpienia wpływ ma również powszechne wykorzystanie języka angielskiego w branży IT. 44% respondentów wskazało go jako główny język komunikacji w pracy. Jednocześnie 41% określa jego znajomość na poziomie B2, a 31% C1.

Już co czwarty Polak chce się przebranżowić

Wysokie zarobki, znakomite perspektywy na przyszłość i konkurencyjne warunki zatrudnienia sprawiają, że branża IT interesuje również coraz więcej osób, które mają już doświadczenie w innych segmentach rynku. Według badania Evolution aż 24% Polaków chce się przebranżowić i ubiegać o pracę w branży IT. Jedynie co trzeci respondent w ogóle nie myśli o zmianie ścieżki swojej kariery w tym kierunku. Co ciekawe: dla 79% kluczowe okazują się satysfakcjonujące zarobki. 64% do takiego wyboru skłania możliwość pracy zdalnej, 60% możliwość nieustannego rozwoju, 58% interesują ciekawe projekty, a 54% szansa obcowania z nowymi technologiami.

Rynek wciąż otwarty na juniorów

Wiele osób rozważających rozpoczęcie kariery w branży IT zastanawia się przede wszystkim, jak rynek podchodzi do juniorów. Większość ofert pracy przeanalizowanych w raporcie NextTechnology była adresowana do midów, a więc specjalistów posiadających 2-, 4-letnie doświadczenie. Eksperci Inhire potwierdzają tę tendencję – do tej grupy było kierowanych 49,81% ofert pracy dla programistów w I kwartale 2022 roku. Drugie miejsce zajęli seniorzy (38,67%). Stanowisk juniorskich dotyczyło 11,52% ogłoszeń. Jednocześnie to właśnie w tej grupie zaobserwowano wzrost zainteresowania pracodawców (o 2,43 p.p. w stosunku do czwartego kwartału 2021 roku). Pod tym względem obserwowana jest jednak pewna sezonowość: na najwięcej ofert dla początkujących pracowników można liczyć przede wszystkim wiosną, kiedy firmy uruchamiają specjalne programy i akademie.