IT: duże podwyżki wynagrodzeń i niekończące się oferty pracy. Za branżą kolejny udany rok

Rok 2022 był dla branży IT (znów) udany. Wynagrodzenia znów się zwiększyły, nie brakowało także ofert pracy - zarówno dla zaczynających swoją karierę, jak i dla doświadczonych specjalistów.



Portal No Fluff Jobs przygotował raport dotyczący rynku pracy IT w 2022 roku. Dla nikogo zaskoczenim nie będzie, że zarobki poszybowały w górę i to znacznie - zwłaszcza dla bardziej doświadczonych pracowników.

Branża też chętnie zatrudniała. Połowę wszystkich ogłoszeń o pracę na rynku IT stanowiły trzy główne kategorie związane z programowaniem Backend, Frontend i Fullstack). Backend to najmocniejsza kategoria – w 2022 roku ogłoszenia z tego obszaru stanowiły 27,7% wszystkich publikacji. Największe wzrosty w liczbie ogłoszeń spośród głównych kategorii odnotowano w Supporcie (58%), Big Data (39%) i Business Analysis (17%).

Wynagrodzenia w IT w 2022 roku

Według raportu seniorzy i midzi zmieniający pracę mogli liczyć na kilkunastoprocentowe podwyżki. W ogłoszeniach dla najbardziej doświadczonych mediany widełek wynagrodzenia za 2022 rok wyniosły 18-25 tys. złotych netto. To wzrost o 19% w stosunku do 2021 roku zarówno w medianie dolnych, jak i górnych widełek. W przypadku midów mieliśmy wzrost 17% w medianie dolnych i 12% w medianie górnych widełek (14-20,2 tys. złotych netto). Wynagrodzenia juniorów w ciągu roku drgnęły tylko nieznacznie. Mediany oferowanych wynagrodzeń w ogłoszeniach dla początkujących w 2022 roku oscylowały w przedziale 6-9,5 tys. złotych netto (w medianie górnych widełek odnotowano wzrost o 8%).

– Z roku na rok w topie najlepiej opłacanych kategorii są Big Data, DevOps, Security oraz AI. Zwłaszcza w tym ostatnim obszarze możemy zaobserwować ogromny postęp tak w liczbie nowopowstających rozwiązań AI (np. ChatGPT, Lensa), jak i w pojawiających się stanowiskach. To nowy, gorący trend na całym świecie, a specjaliści(-tki) od sztucznej inteligencji, machine learningu i NLP są teraz rozchwytywani(-e) na rynku pracy. To oznacza też, że rosną nie tylko liczba ogłoszeń we wspomnianych kategoriach, lecz przede wszystkim stawki, jakie dziś trzeba zapłacić, by pozyskać topowych(-e) specjalistów(-tki) z tych dziedzin – komentuje Tomasz Bujok, CEO No Fluff Jobs.

Rynek pracy IT w Europie Środkowo-Wschodniej

Analiza obejmuje ogłoszenia o pracę opublikowane na portalu między 1 stycznia a 31 grudnia 2022. Wynika z niej, że w ogłoszeniach dla młodszych specjalistów IT (junior) w przypadku umów B2B najwyższe wynagrodzenia oferowane były w Czechach (równowartość od 6,7 do 10 tys. złotych netto + VAT) i Polsce (od 6,3 do 10 tys. złotych netto +VAT). W przypadku umów o pracę na pierwszym miejscu znalazły się Czechy (równowartość od 6,7 do 9,5 tys. złotych brutto), drugie miejsce zajęły Węgry.

W ogłoszeniach dla specjalistów (mid/ regular) w przypadku umów B2B pierwsze miejsce zajęła Polska, gdzie oferowane widełki wynoszą od 14,7 do 21 tys. złotych netto +VAT. Minimalnie niżej prezentowały się wynagrodzenia na Ukrainie (równowartość od 13,3 do 20 tys. złotych netto +VAT) i Czechach (równowartość od 13 do 20 tys. złotych netto +VAT). Na umowę o pracę odnotowano zarobki sięgające od 11 tys. do 17 tys. złotych brutto (Polska, Ukraina) lub nawet 18 tys. złotych brutto (Czechy). Nieco niższe wynagrodzenia oferowano na Węgrzech – na B2B była to równowartość od 11,5 do 17,8 tys. złotych netto +VAT, a na umowę o pracę od 9,8 do 15 tys. złotych brutto.

W ofertach dla starszych specjalistów (senior) najwyższe zarobki na podstawie umowy o pracę są proponowane na Ukrainie - mediana górnych widełek sięga tam 22,3 tys. złotych brutto. W Polsce i Czechach to 21 tys. złotych brutto, a na Węgrzech 18,2 tys. złotych brutto. W przypadku umowy B2B mediana dolnych widełek to 16 tys. (Czechy) lub 17 tys. złotych netto +VAT (Polska, Ukraina, Węgry), podczas gdy mediana górnych widełek w każdym z krajów oscylowała wokół 25 tys. złotych netto +VAT (ponieważ na portalu publikowane są przedziały zarobków od minimalnych do maksymalnych, w raporcie podano wynagrodzenia jako medianę minimalnych i medianę maksymalnych widełek).

Tryb pracy w IT

Raport pokazuje wzrost popularności pracy zdalnej w IT. W ubiegłym roku 62 proc. ofert było w takim modelu (w 2021 roku 53 proc.). W 2022 roku pojawiło się również więcej ogłoszeń w modelu hybrydowym, znacząco spadł natomiast odsetek ofert pracy z biura.

W Polsce w 2022 roku tylko co czwarte ogłoszenie IT informowało o pracy stacjonarnej. Ten odsetek spadł o 10 punktów procentowych w porównaniu z 2021. Znacząco zyskała za to praca zdalna obecna w 66 proc. ogłoszeń.

W Czechach 29 proc. ogłoszeń o pracę zawiera informację o trybie hybrydowym, co jest najwyższym wskaźnikiem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Praca zdalna jest natomiast najczęściej oferowana na Ukrainie (74 proc. ogłoszeń), a stacjonarna na Węgrzech (51 proc.).

Benefity pracownicze w branży IT

Najczęstszą zachętą dla kandydatów z branży IT jest prywatna opieka medyczna, która w ub.r. pojawiła się w 80 proc. ofert. Kolejne najbardziej popularne benefity to karty sportowe (73 proc. ofert), lekcje języka obcego (15 proc.), ubezpieczenie na życie (11 proc.), imprezy integracyjne (8 proc.) i karta lunchowa (6 proc.).

