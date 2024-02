ISW: Rosjanie w Awdijiwce zdołali uzyskać przewagę w powietrzu

Siły rosyjskie pod Awdijiwką zdołały, po raz pierwszy od początku wojny, uzyskać czasową lokalną przewagę w powietrzu, głównie dzięki masowemu zastosowaniu korygowanych bomb lotniczych – pisze w najnowszym raporcie amerykański Instytut Studiów nad Wojną (ISW).

fot. kirill_makarov / / Shutterstock

„Wszystko wskazuje na to, że siły rosyjskie zdołały czasowo osiągnąć ograniczoną i lokalną przewagę w powietrzu i zapewnić swoim wojskom osłonę z powietrza w ostatnich dniach ofensywy w Awdijiwce, co prawdopodobnie jest pierwszym takim przypadkiem od początku wojny – pisze w najnowszej analizie ISW.

Było to możliwe, według ocen analityków, prawdopodobnie dzięki szerokiemu zastosowaniu korygowanych bomb lotniczych (KAB). Według strony ukraińskiej tylko 17 lutego Rosjanie użyli w atakach na pozycje ukraińskie 60 KAB, a 500 – w ciągu kilku dni. 14 lutego, jak mówił ukraiński dowódca, generał Ołeksandr Tarnawski, Rosjanie przeprowadzili rekordową liczbę takich ataków z powietrza – 73.

Z kolei źródła rosyjskie mówiły o zastosowaniu nawet 250 KAB w ciągu doby w jednym z rejonów.

Zdolność do przeprowadzenia tych operacji w ciągu kilku dni na najaktywniejszym odcinku frontu świadczy o tym, że siły ukraińskie nie były w stanie powstrzymać tych ataków w przestrzeni powietrznej nad Awdijiwką. Siły rosyjskie wykorzystały tę tymczasową lokalną przewagę powietrzną, by przyspieszyć zdobycie znacznej części miejscowości.

ISW zaznacza, że dalsze opóźnienia w dostawach zachodniej pomocy dla Ukrainy może doprowadzić do znacznego osłabienia ukraińskiej obrony powietrznej, co umożliwi Rosjanom powtórzenie sytuacji z Awdijiwki na szerszą skalę.

Jak tłumaczył PAP w jednym z wywiadów ekspert ds. wojskowości Mariusz Cielma, KAB-y nie są zaawansowaną i precyzyjną bronią, jednak umożliwiają Rosjanom ataki na pozycje ukraińskie z bezpiecznej dla siebie odległości.

„KAB (korygowana bomba lotnicza) to w tym wydaniu zwykła bomba odłamkowo-burząca, do której zamontowano skrzydełka i moduł nawigacji satelitarnej. Jest zrzucana z bombowca taktycznego z dużej wysokości, a następnie szybuje, korygując lot na wskazany cel” – powiedział Cielma. Jak wyjaśnił, jest to „proste rozwiązanie”, które umożliwia Rosjanom operowanie bez konieczności podlatywania nad cel lub blisko linii frontu, gdzie może działać ukraińska obrona przeciwlotnicza. (PAP)

rsp/ fit/