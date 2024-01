ISW: Indie próbują dystansować się od współpracy zbrojeniowej z Rosją

WOJNA W UKRAINIE SBU: skradziono 1,5 mld hrywien przeznaczonych na zakup amunicji Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) poinformowała o wykryciu procederu korupcyjnego polegającego na kradzieży ok. 1,5 mld hrywien (ok. 40 mln dolarów) przeznaczonych z budżetu państwa na zakup amunicji dla armii ukraińskiej; podejrzani to pracownicy resortu obrony i kierownictwo firmy zbrojeniowej.