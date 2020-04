IRR Quarterly: Globalne rynki akcji pogrążyły się w bessie

Światowe rynku akcji weszły w bessę, na fali obaw inwestorów, związanych z wpływem koronawirusa na aktywność gospodarczą. Rynki wschodzące w takim otoczeniu radziły sobie relatywnie gorzej niż rynki rozwinięte – wynika z raportu IRR Quarterly, przygotowanego przy współpracy z PAP Biznes.

Jak wynika z raportu, indeks MSCI World (gospodarki rozwinięte) spadł o ok. 20 proc. w I kwartale 2020 roku. Silniej zniżkował MSCI Emerging Markets (gospodarki wschodzące), który stracił ok. 24 proc. Najmocniej, bo prawie 28 proc., spadł indeks rynków peryferyjnych (MSCI Frontier Markets).

„Na rynku akcji zapanowały minorowe nastroje, jak tylko inwestorzy uświadomili sobie, że gospodarkę z powodu epidemii SARS-CoV-2, czekają trudne czasy i nie jest to jedynie problem Chiny czy regionu azjatyckiego. Poszukują analogii, porównując bessę z poprzednimi kryzysami dot-comów i wielkiego kryzysu finansowego, zapoczątkowanego bankructwem amerykańskiego banku inwestycyjnego Lehman Brothers” – napisano w opracowaniu.

„W odróżnieniu jednak od poprzednich kryzysów, obecny ma o wiele większy wpływ praktycznie na wszystkie sektory gospodarcze. Część inwestorów zastanawia się, czy to wirus wywołał przecenę aktywów, czy ceny niektórych z nich były tak wygórowane, że wirus stanowił pretekst do przeceny. Wydaje się to bezproduktywne, bo przypomina nierozstrzygalny dylemat, co było pierwsze: jajko czy kura” – dodali autorzy raportu.

Zdaniem analityków Morgan Stanley i Goldman Sachs epidemia koronawirusa doprowadzi do znaczącego zmniejszenia aktywności gospodarczej. Według nich amerykański PKB w drugim kwartale 2020 roku zmniejszy się o przeszło 30 proc. kdk w ujęciu zannualizowanym (saar).

W gronie rynków rozwiniętych najsilniej zniżkowały ceny akcji m. in. australijskich (-34,9 proc.) i norweskich (-33,7 proc.). Wśród rynków wschodzących bardzo silne spadki odnotowały m. in. Brazylia (-50,6 proc.) i Rosja (-36,7 proc.).

„Wspólnym mianownikiem tych gospodarek jest to, że, mając mocną ekspozycję eksportową, są skorelowane z cenami na rynkach towarowych” – uważają twórcy IRR Quarterly.

Trend spadkowy dominował także na alternatywnych rynkach akcji.

Najmocniej zniżkowały akcje kanadyjskie (S&P/TSX Venture Composite poszedł w dół o prawie 37 proc.). Ponad 30-proc. przeceną zakończył się kwartał na rynku brytyjskim i singapurskim.

Polski NewConnect okazał się drugim najmocniejszym parkietem na świecie w tej klasie. NC Index stracił 1,8 proc. w ujęciu dolarowym, zaś w przeliczeniu na złotego był prawie 8 proc. nad kreską.

W ocenie twórców opracowania inwestorzy poszukują sektorów, które mogą zachowywać się lepiej niż szeroki rynek. Przykładem Nasdaq Biotechnology Index, który w I kwartale okazał się relatywnie lepszy niż cały amerykański rynek (-10 proc. wobec prawie 20 proc. spadku indeksu MSCI USA). W kręgu ich zainteresowania znalazły się spółki z sektora ochrony zdrowia, które mogą skorzystać na pandemii koronawirusa – dotyczy to w szczególności firm, wytwarzających leki przeciwwirusowe czy szczepionki, choć wciąż nie został odkryty lek w terapii przeciw COVID-19, a szczepionka jest odległą przyszłością.

