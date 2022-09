Nowy iPhone 14 rekordowo drogi. Pękło 10 tys. zł

/ Shutterstock

Światło dzienne ujrzały nowe iPhone’y 14. Poznaliśmy także polskie ceny urządzeń produkowanych przez Apple. Te przeszły najśmielsze oczekiwania i wahają się od 5199 do 10 499 zł. Więcej niż w ostatnim czasie trzeba będzie zapłacić także za iPhone’y starszych generacji.

Za zdecydowanie wyższą cenę niż w przypadku 13 generacji iPhone’a, osoby, które kupią iPhone’a 14 otrzymają większy ekran. W przypadku iPhone’a 14 będzie miał on 6,1 cala a iPhone’a 14 Plus 6,7 cala. Nowe urządzenie będzie mniej energochłonne, w szczególności podczas korzystania z modelu 5G.

Mniejsze iPhone’y w dalszym ciągu wyposażone będą w dwa obiektywy – główny i szerokokątny (oba po 12 Mpx). Większe możliwości podczas robienia zdjęć oferują znacznie droższe wersje – Pro i Pro Max, które wyposażone zostały w obiektyw główny (48 Mpx), ultraszerokokątny (12 Mpx) oraz teleobiektyw (12 Mpx).

Nawet ponad 10 tys. zł za iPhone'a

Przejdźmy jednak do cen. Za najtańszego z nowej generacji iPhone’ów 14. Najmniej zapłacimy za podstawową wersję wyposażoną w 128 GB pamięci wewnętrznej. Najmniej oznacza jednak 5199 zł do wydawania. Ceny większego wariantu iPhone 14 Plus zaczynają się od 5899 zł. Za model Pro trzeba zapłacić od 6499 do 9799 zł (wersja z 1 TB pamięci wewnętrznej).

Po raz pierwszy w historii najdroższy iPhone – Pro Max z 1 TB pamięci wewnętrznej – wyceniony został na ponad 10 tys. zł.

W Polsce nowe iPhone’y 14 będzie można zamawiać w przedsprzedaży od piątku, 9 września (godz. 14.00). Urządzenia będą dostępne tydzień później – 16 września.

Wraz z premierą nowego iPhone’a 14 światło dzienne ujrzał także nowy cennik starszych iPhone’ów 13. Wersja mini 128 GB, za którą w dniu premiery trzeba było zapłacić 3599 zł teraz kosztuje 399 zł. iPhone 13 mini wyposażony w 512 GB pamięci wewnętrznej kosztuje z kolei 5999 zł (wobec dotychczasowych 5099 zł).

Apple

Ceny iPhone'ów 14:

iPhone 14 128 GB – 5199 zł

iPhone 14 256 GB – 5899 zł

iPhone 14 512 GB – 7199 zł

iPhone 14 Plus 128 GB – 5899 zł

iPhone 14 Plus 256 GB – 6599 zł

iPhone 14 Plus 512 GB – 7899 zł

iPhone 14 Pro 128 GB – 6499 zł

iPhone 14 Pro 256 GB – 7199 zł

iPhone 14 Pro 512 GB – 8499 zł

iPhone 14 Pro 1 TB – 9799 zł

iPhone 14 Pro Max 128 GB – 7199 zł

iPhone 14 Pro Max 256 GB – 7899 zł

iPhone 14 Pro Max 512 GB – 9199 zł

iPhone 14 Pro Max 1 TB – 10 499 zł

Starsze wersje iPhone'a też podrożały

IPhone 13 w podstawowej wersji, w zależności od wbudowanej pamięci kosztuje od 4499 do 6499 zł. Dotychczas ceny wahały się od 4199 do 5699 zł. Droższy jest także iPhone 12. Podstawowa wersja kosztuje obecnie 3899 zł.

Na znacznie wyższe ceny również starszych urządzeń produkowanych przez Apple wpływ miała bez wątpienia zmiana kursu dolara. Dokładnie przed rokiem, gdy debiutował iPhone 13 dolar wyceniany był na 3,82 zł, podczas gdy wczoraj amerykańska waluta wyceniana była na 4,75 zł, a więc o 24 proc. wyżej.

