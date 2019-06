ING: wzrost PKB przyspieszy dzięki zwiększeniu deficytu

Dynamika PKB Polski w 2019 r. wyniesie 4,7 proc., a za 1 pkt proc. wzrostu odpowiadać będzie impuls fiskalny - prognozują ekonomiści ING. Ich zdaniem, w II poł. 2020 r. CPI oraz inflacja bazowa osiągną 3 proc., co nie skłoni jednak RPP do podwyżek stóp proc., a kolejną, choć odległą, decyzją Rady może być nawet ich obniżka.

"Spodziewamy się, że w tym roku wzrost gospodarczy w Polsce tylko nieznacznie spowolni i wyniesie 4,7 proc. rdr wobec z 5,2 proc. w 2018 roku" - napisali ekonomiści ING w środowym raporcie.

Utrzymaniu dobrej koniunktory w Polsce, zdaniem ING, nie sprzyja spowolnienie globalne, będącego skutkiem wojen handlowych, choć zaszkodzi koniunkturze w Polsce, to w mniejszym stopniu niż można się tego spodziewać.

Ponadto, tempo wykorzystania funduszy unijnych w Polsce osiągnęło swój szczyt już w ubiegłym roku co oznacza, zdaniem ING, że wzrost inwestycji publicznych w 2019 r. znacznie spadnie.

"Inwestycje prywatne mocno odbiły w I kw. 2019, ale uważamy że taki wynik będzie trudny do powtórzenia" - dodali.

Ekonomiści ING wskazali, że spowolnienie gospodarcze byłoby głębsze, gdyby nie impuls fiskalny, na jaki z decydował się rząd.

Wypłata trzynastej emerytury, 500+ na pierwsze dziecko, obniżka od października stawki PIT do 17 proc. z 18 proc. i zwolnienie osób poniżej 26 r. życia z 17-proc. PIT spowodują, według ING, przejściowe podwyższenie dynamiki dochodów gospodarstw domowych o 1/3 (do ponad 9 proc. rdr) i przedłużenie boomu konsumpcyjnego.

"Sądzimy że wzrost PKB przyspieszy z tego tytułu o ok. 1 pkt proc. w 2019 wobec scenariusza braku impulsu fiskalnego. Odbędzie się to jednak kosztem wzrostu deficytu finansów publicznych z 0,4 do 1,7 proc. PKB w 2019" - napisali.

"Jednorazowe dochody budżetu ustabilizują potrzeby pożyczkowe w latach 2020-21, ale w kolejnych latach sytuacja fiskalna wyraźnie się pogorszy, zwłaszcza jeśli zbiegnie się to z globalnym spowolnieniem. W naszym bazowym scenariuszu deficyt budżetowy rośnie do 2,4-3,0 proc. w 2022, co oznacza że pozostałby na relatywnie bezpiecznym poziomie" - dodali.

Jeśli jednak uszczelnienie systemu podatkowego okaże się nietrwałe, a pogorszenie koniunktury obniży efektywne stawki podatkowe do poziomów z 2014, to już w 2021 r. deficyt budżetowy przekroczy 3 proc. PKB - ocenia ING.

"To wprawdzie mniej niż po ostatnim kryzysie gospodarczym (7-8 proc. PKB), ale wystarczająco, by wymusić zacieśnienie fiskalne" - napisano w raporcie.

INFLACJA W II POŁ. '20 POWYŻEJ 3 PROC., BRAK ZMIAN STÓP PROC. W '20

Ekonomiści ING prognozują, że dynamika inflacji CPI w II poł. 2019 r. przejściowo obniży się poniżej 2,5 proc.

Ponowny wzrost ma nastąpić na przełomie roku, a w I kw. 2020 r. indeks tymczasowo może przekroczyć 3 proc.

"Zbliżona do tego poziomu presja inflacyjna widoczna będzie także w drugiej połowie 2020 z uwagi na wzrost kosztów energii, dlatego średni CPI w całym 2020 wyniesie około 2,8 proc." - napisano.

"Przez cały 2020 rosnąć będzie jednak presja kosztowa związana z uwolnieniem cen energii dla przedsiębiorstw od lipca 2019. Spodziewamy się, że jej wpływ na CPI uwidoczni się 2020 – zmiana podwyższy indeks o ok. 0,3 pkt. proc. w pierwszej połowie oraz kolejne 0,3 pkt. proc. w drugiej wraz z dalszym wzrostem kosztów praw do emisji CO2. W efekcie zarówno CPI oraz inflacja bazowa osiągną poziom 3 proc. w drugiej połowie roku" - dodano.

Głównym źródłem niepewności dla prognoz ING pozostaje zachowanie cen w strefie euro.

Mimo podwyższonej presji inflacyjnej RPP nie zmieni stóp procentowych w 2020 r., a kolejnym krokiem Rady może być nawet obniżka kosztu kredytu - uważają ekonomiści ING.

"Podtrzymujemy stanowisko, że do końca 2020 stopy procentowe nie zmienią się. Kolejną (ale odległą) decyzją Rady będzie prawdopodobnie obniżka stóp w reakcji na globalne spowolnienie w gospodarcze, które zacznie oddziaływać również na koniunkturę w kraju. Stanie się to jednak najwcześniej w 2021, gdyż do tego czasu impuls fiskalny będzie amortyzował niekorzystne otocznie międzynarodowe" - napisano w raporcie.

"Ostatnio, na skutek przejściowego wzrostu inflacji oraz impulsu fiskalnego Rada Polityki Pieniężnej zmieniła swoje nastawienie z gołębiego na neutralne. (...) Z drugiej strony członkowie RPP, w tym NBP A.Glapiński, zwracają też uwagę na perspektywę globalnego spowolnienia gospodarczego oraz na przestrzeń do ewentualnego poluzowania polityki pieniężnej" - dodano.

Eksperci ING oceniają, że co najwyżej 3-4 członków RPP byłoby skłonnych zagłosować za podwyżką stóp, ale większość w RPP wciąż opowiada się za czekaniem („wait and see”) z jakimikolwiek decyzjami o stopach na bardziej zdecydowane odczyty danych ze sfery realnej.

"Do zmian stóp w najbliższych kwartałach zniechęca połączenie czynników lokalnych i międzynarodowych. Silny wzrost PKB w kraju, napędzany impulsem fiskalnym i perspektywa wzrostu inflacji nie pozwalają na obniżki stóp. Nakłada się na to ryzyko związane z cenami energii elektrycznej" - napisano.

"Z drugiej strony główne banki centralne oraz niektóre w regionie przygotowują luzowanie polityki pieniężnej. Gdyby NBP znalazł się do nich w przeciw-fazie, mogłoby to skutkować nadmiernym umocnieniem złotego i osłabieniem wzrostu PKB" - dodano. (PAP Biznes)

tus/ asa/