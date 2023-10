ING Bank Śląski z nowością w ofercie kredytowej

ING Bank Śląski wprowadził finansowanie oparte o wskaźnik WIRON dla spółek - poinformował bank w komunikacie.

Oferta obejmuje kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz pożyczkę na dowolny cel i dotyczy łącznego kredytowania w kwocie nie większej niż 400 tys. zł.

W związku z konstrukcją oprocentowania zmiennego WIRON oprocentowanie kredytu w rachunku bankowym będzie zmieniać się codziennie, a odsetki będą pobierane miesięcznie.

W przypadku pożyczki oprocentowanie zmienne będzie oparte o WIRON 1M Stopa Składana. Oznacza to, że harmonogram spłaty będzie zmieniał się co miesiąc uwzględniając zmieniającą się wysokość wskaźnika. Przekładać się to będzie na inną wysokość rat pożyczki w każdym miesiącu.

W sierpniu ING udostępnił ofertę finansowania opartą o wskaźnik WIRON dla przedsiębiorców i wspólnot mieszkaniowych, a w czerwcu w ofercie banku pojawiły się kredyty hipoteczne dla klientów indywidualnych oparte o ten wskaźnik.(PAP Biznes)

