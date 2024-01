ING wprowadza konta dla dzieci. W końcu

ING Bank Śląski informuje o planowanych zmianach w ofercie. Już wkrótce udostępni rachunki dla dzieci poniżej 13. roku życia. W planach jest także wirtualna karta dla tej grupy docelowej. Do tej pory młodociani klienci mieli do dyspozycji wyłącznie karty przedpłacone.

/ Shutterstock

Bank rozesłał do klientów informację o zmianach w regulaminie, które zaczną obowiązywać od 20 marca. Zgodnie z nowymi dokumentami, planowane jest wdrożenie do oferty rachunków dla dzieci w wieku od 6. do 13. roku życia, wraz z systemem bankowości mobilnej i internetowej. To ważna zmiana, bo do tej pory ta grupa mogła korzystać wyłącznie z kart przedpłaconych i nie miała podglądu online do salda rachunku tej karty. W efekcie użytkownik karty nie był w stanie samemu sprawdzić ile ma jeszcze pieniędzy na koncie i musiał prosić o pomoc opiekuna.

Wprowadzenie zmian do regulaminu nie oznacza, że tego dnia konta pojawią się w ofercie – może to nastąpić nieco później.

Reklama

Choć na pierwszy rzut oka wydawać by się mogło, że najmłodsi klienci nie potrzebują rachunków bankowych, to w rzeczywistości jest inaczej. Konta i karty przydają się im do codziennych rozliczeń w świecie cyfrowym. Nastolatkowie w wieku powyżej 10 lat chętnie doładowują sobie konta w grach wideo, telefony na kartę czy wykupują inne drobne usługi online.

W przypadku kont dla dzieci barierą graniczną jest 13 lat. To wówczas dziecko uzyskuje ograniczoną zdolność do czynności prawnych i może zawierać drobne umowy w życiu codziennym (sprowadza się to głównie do prostych zakupów). Dziś już niemal wszystkie banki oferują konta dla dzieci powyżej 13 roku życia, ale rachunki dla młodszych nie są jeszcze standardem. Kilka banków oferuje już jednak takie konta wraz z dopasowanymi do wieku odbiorcy interfejsami bankowości elektronicznej czy mobilnej (np. PKO BP czy Bank Pekao).