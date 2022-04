ING: stopy procentowe w Polsce mogą docelowo osiągnąć dwucyfrowy poziom

fot. lusia599 / / Shutterstock

Stopy procentowe w Polsce mogą docelowo osiągnąć dwucyfrowy poziom - oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Mamy głęboko ujemne realne stopy procentowe, co wskazuje, że przestrzeń do zacieśniania polityki pieniężnej pozostaje znacząca. Spodziewamy się, że w maju RPP podniesie stopy NBP o 100 pb, a jeszcze w tym roku możemy zobaczyć stopę NBP na poziomie 7,5 proc. Docelowy poziom stóp przesuwa się do 7,5-10 proc." - napisali ekonomiści ING.

"Dwucyfrowe stopy procentowe w Polsce przestają być tematem teoretycznym" - dodano.

Jak podał w piątek GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w kwietniu 2022 r. wzrosły rdr o 12,3 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem ceny wzrosły o 2 proc. Odczyt jest wyższy od oczekiwań - ankietowani przez PAP Biznes analitycy prognozowali wzrost cen o 11,5 proc. rdr i 1,3 proc. mdm.

"Inflacja pozostaje największym problemem makroekonomicznym w Polsce w krótkim terminie. Napięta sytuacja na rynku pracy oraz solidna koniunktura na początku roku pozwalają RPP na koncentrację wysiłków na walce ze wzrostem cen. Sytuacja geopolityczna (zmiany źródeł zaopatrzenia w energię w Polsce i w Europie) powodują, że spowolnieniu wzrostu gospodarczego w kolejnych kwartałach niekoniecznie musi towarzyszyć wyraźny spadek inflacji" - oceniono w komentarzu ING.

Najbliższe posiedzenie RPP zaplanowano na przyszły czwartek, 5 maja. Ekonomiści w komentarzach po piątkowym odczycie inflacji spodziewają się, że RPP podniesie stopy procentowe o 100 pb. Obecnie stopa referencyjna wynosi 4,5 proc.

