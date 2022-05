ING: rośnie ryzyko wymknięcia się procesów cenowych spod kontroli NBP

Pekao SA: spirala płacowo-cenowa się rozkręca

Płace w sektorze przedsiębiorstw przyspieszyły w kwietniu z 12,4 do 14 proc. rok do roku, to oznacza rozkręcanie się spirali płacowo-inflacyjnej - ocenili analitycy Pekao SA, odnosząc się do piątkowych danych GUS.