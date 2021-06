Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego podnosi opłaty. Rośnie m.in. prowizja minimalna

fot. Elzbieta Krzysztof / / Shutterstock

Od 16 sierpnia 2021 roku klientów Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego będzie obowiązywała nowa tabela opłat i prowizji. W górę pójdą m.in. prowizja minimalna, prowizja i opłata za konto aktywne czy opłata za transfer instrumentów.

Na stronach Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego pojawiły się nowe regulaminy oraz nowe tabele prowizji i opłat, które mają obowiązywać od 16 sierpnia 2021 roku. Zmiany można podzielić na kilka grup.

Pierwsza i najbardziej odczuwalna dla drobnych inwestorów to zmiana prowizji minimalnej z 3 zł do 5 zł dla podstawowego konta Maklerskie Elastyczne. Sama prowizja dla tych klientów utrzymana zostanie na poziomie 0,3 proc.

Zmiany w tym ostatnim obszarze odczują jednak posiadacze rachunku Konto Maklerskie Aktywne. Tutaj w górę pójdzie nie tylko prowizja minimalna (także z 3 zł do 5 zł), ale i same prowizje. Wcześniej przy obrocie do 2 mln zł prowizja wynosiła 0,19 proc. Po zmianach przy obrocie 0-1 mln zł prowizja skoczy do 0,25 proc. Opłaty dla obrotu z przedziału 1-10 mln zł pozostaną bez zmian. Klienci z obrotem powyżej 10 mln zł do tej pory byli specjalną kategorią i mogli liczyć na prowizję na poziomie 0,14 proc., teraz zapłacą jednak 0,16 proc.

fot. / / ING BM

Klientów konta aktywnego będzie dotyczyła jeszcze jedna istotna zmiana. Z 10 do 15 zł wzrośnie opłata miesięczna za prowadzenie konta.

Kolejna zmiana dotyczy opłaty za zmianę konta maklerskiego. Tutaj dla obu typów kont pojawi się wzrost z 10 zł na 15 zł.

Pomniejsze zmiany będą dotyczyć także uporządkowania opłat za sporządzenie różnych dokumentów i zaświadczeń (koszt 30 zł) oraz wprowadzenia wykazu opłat za wysyłkę tychże dokumentów z podziałem na sposoby dostarczenia.

Opłata minimalna 3 zł odchodzi powoli do lamusa

To nie pierwsze tego typu zmiany w popularnych domach maklerskich. Przypomnijmy, że w zeszłym roku mBank także podniósł prowizję minimalną z 3 do 5 zł dla klientów eMaklera. mBank zmienił także taryfy za wysłanie dokumentów. Wspominane zmiany weszły w życie 1 października.

Minimalna prowizja na poziomie 5 zł staje się powoli standardem w przypadku kont bez opłaty za prowadzenie. Z naszego majowego rankingu kont maklerskich wynikało, że - po podwyżkach w eMaklerze - mniej pobierali jedynie Alior oraz właśnie ING, które od sierpnia także wskoczy na poziom 5 zł.

Warto dodać, że maklerską działalność mBanku oraz ING łączy także inny element. W 2020 roku, gdy znów pojawiła się moda na giełdę, to właśnie te instytucje najlepiej przyciągały nowych inwestorów. Przyrost roczny w pierwszym biurze wyniósł aż 60 tys. rachunków, a w drugim 42,7 tys. Trzecie w rankingu opartym na danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych PKO BP przyciągnęło 12 tys. klientów, różnice były zatem ogromne. Jednocześnie to BM mBanku i ING doświadczały w ostatnich miesiącach najszerzej komentowanych awarii.

Z najnowszych majowych danych KDPW wynika, że liderem pod względem liczby rachunków jest mBank BM - 362 tys. klientów. Na drugim miejscu znalazło się BM Pekao z liczbą 187 tys. rachunków. Omawiane w artykule BM ING Banku Śląskiego jest trzecie z liczbą 145 tys. klientów.