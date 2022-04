ING: inflacja może wzrosnąć jeszcze w tym roku do 13,5 proc.

fot. Zoomik / / Shutterstock

Zewnętrzne szoki, takie jak pandemia i wojna, nałożyły się na sytuację gospodarczą w Polsce, która już wcześniej była inflacjogenna - ocenił dyrektor biura analiz makroekonomicznych ING Banku Śląskiego Rafał Benecki w trakcie panelu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach. W ocenie ekonomisty obecnie nasilają się efekty drugiej rundy.

"Jeśli chodzi o lokalną inflację, to bardzo ważna jest sekwencja. Najpierw mieliśmy bardzo dużą stymulację wewnętrzną i wyhodowaliśmy dużą, 5-proc. inflację w kraju. A potem mieliśmy dwa zewnętrzne szoki inflacyjne - pandemię i wojnę. To wszystko razem składa się na 11-proc. inflację. Gdybyśmy rozebrali na czynniki pierwsze indeks CPI, to rzeczywiście może zewnętrzne czynniki mają duże znaczenie - typu paliwa, metale, żywność. Ale trzeba pamiętać, że zewnętrzne impulsy padły na bardzo inflacjogenną sytuację gospodarczą w Polsce" - powiedział Benecki.

"Mamy sytuację, w której nasilają się efekty drugiej rundy. To największa bolączka bankierów centralnych w walce z inflacją. Po pierwsze firmy mają łatwość przerzucania kosztów na ceny detaliczne, a po drugie - już mamy do czynienia ze spiralą płacowo-cenową" - dodał.

Ekonomista ING podkreślił podczas debaty, że zacieśnianie polityki pieniężnej nie jest efektywne, jeśli w tym samym momencie polityka fiskalna jest luzowana.

"Obecny policy mix trochę wygląda, jakbyśmy chcieli jechać na jednym rowerze w dwie osoby do przodu i do tyłu. Nie rodzi to szans na sukces. Z jednej strony mamy politykę pieniężną, która zacieśnia po to, żeby schłodzić popyt i żeby inflacja spadła. A z drugiej strony mamy politykę budżetową, która de facto wydaje kolejne miliardy i ten popyt napędza. W tej chwili nowe wydatki tegoroczne to minimum 3 proc. PKB lub więcej. Nie ma szans, żeby istotnie walczyć z inflacją bazową przy takim policy mix" - powiedział.

"Gdybyśmy zważyli wpływem na PKB te dwie polityki, pieniężną, która chłodzi i budżetową, która rozgrzewa, to dopiero niedawno netto zaczęło się zacieśnianie. A mamy inflację na poziomie 11 proc., a realne stopy procentowe są najniższe w historii. Na razie policy mix dopiero zaczęło 'robotę' w kierunku obniżania inflacji" - dodał.

Benecki prognozuje, że jeszcze w tym roku inflacja bazowa w Polsce może wzrosnąć do ok. 8,5 proc. a wskaźnik CPI - do 13,5 proc.

"Przy tak dużej presji kosztowej, inflacji hurtowej na poziomie 20 proc., inflacja bazowa może wzrosnąć jeszcze o ok. 1,5 pkt proc. Ostatni odczyt to 6,9 proc. przed końcem roku możemy dojść do ok. 8,5 proc. To oznacza, że szczyt CPI będzie na poziomie 13,5 proc." - zaznaczył ekonomista.

"Być może należy pomyśleć jak inaczej adresować wydatki budżetowe. W tej chwili gros to np. wydatki socjalne. Mieliśmy ich sporo w ostatnich latach, wiele z nich pomogło, ale ważne są proporcje. Polska gospodarka boryka się z wielkimi zmianami strukturalnymi - transformacją energetyczną i ze zmianami w łańcuchach dostaw. Musimy się jakoś zdywersyfikować i żyć bez energii z Rosji. Gdybyśmy zaczęli więcej długoterminowo inwestować w te rzeczy, to jest szansa, że inflacja za ileś lat obniży się" - dodał.

