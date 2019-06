ING, Pocztowy, Getin, mBank i BPS zapowiadają przerwy techniczne

W najbliższy weekend kilka banków zamierza prowadzić prace konserwacyjne i modernizacyjne. Na utrudnienia w dostępie do bankowości elektronicznej powinni się przygotować klienci m.in. ING Banku Śląskiego, Banku Pocztowego i Getin Banku.

Getin Bank informuje, że w związku z planowanymi pracami konserwacyjnymi w nocy z piątku na sobotę (28 na 29 czerwca 2019 r.) w godzinach 23:30 do 10:00 nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej i mobilnej.

1 lipca między godziną 0:00 a 2:00 prace serwisowe planuje ING Bank Śląski. W tym czasie mogą występować problemy z wpłatami oraz wypłatami BLIK w urządzeniach gotówkowych ING oraz wpłatami w urządzeniach sieci Planet Cash.

informuje, że w związku z pracami modernizacyjnymi będzie miała miejsce przerwa techniczna w dostępie do usług tej instytucji w dniu 30.06.2019 (niedziela) od godziny 3:00 do godziny 5:00. W tym czasie płatności kartą oraz wypłaty z bankomatów będą przebiegać bez zakłóceń.

mBank w nocy z 1 na 2 lipca br. przeprowadzi prace techniczne. W godzinach 3:40 - 4:40 nie będzie można zapłacić kartą, wypłacić gotówki z bankomatu oraz skorzystać z wpłatomatu.

Bank BPS informuje, że w dniach 28.06.2019 od godz. 15:00 do 29.06.2019 do godz.15:00 z powodu prowadzonych prac, wszystkie operacje zlecone przez system e25 będą wymagały autoryzacji. W dniach 27.06.2019 - 01.07.2019 w godz. 20:00 - 1:00 składanie wniosków "Rodzina 500+" przez system e25 będzie niemożliwe. Od dnia 29.06 od godz.13:00 do dnia 30.06 do godz.7:00 z powodu prac serwisowych wykonywanych w Banku nie będzie możliwości obsługi kart płatniczych w systemie bankowości elektronicznej. Prace nie będą miały wpływu na autoryzację transakcji kartowych.

W dniu 30.06.2019 r. w godzinach 7:00-14:00 odbędą się planowane prace serwisowe infrastruktury technicznej. W godzinach 7:00-10:00 mogą wystąpić utrudnienia w autoryzacji płatności kartowych, natomiast w godzinach 8:00-14:00 mogą wystąpić utrudnienia w dostępie do bankowości elektronicznej, Automatycznego Serwisu Telefonicznego i usługi szybkich płatności.

Przypominamy, że kilka instytucji pod koniec miesiąca nie będzie przyjmować wniosków o świadczenie 500+. Szczegóły o planowanych przerwach w działaniu serwisów przyjmujących aplikacje 500+.

MK