"ING Makler jednak pobrał prowizję". Klienci zdziwieni, ale bank rozwiewa wątpliwości

ING Bank Śląski zrezygnował z pobierania prowizji za transakcje giełdowe do końca grudnia 2020 r. Powodem była trwająca kilka dni awaria systemu domu maklerskiego. Pomimo zniesienia opłat klienci ING zgłaszają redakcji Bankier.pl, że z ich konta zostały pobrane pieniądze za wykonanie transakcji.



Awaria w ING Makler trwała 79 godzin, od środy do niedzieli (2-6 grudnia). Osoby posiadające rachunek maklerski w ING Banku Śląskim nie mogły zalogować się do systemu, "ludzie pozostali bez dostępu do swoich pieniędzy" - mówił jeden z klientów banku. Czytelnicy Bankier.pl lawinowo zgłaszali problemy z działaniem Maklera. Pojawiły się również żądania odszkodowań ze strony wzburzonych inwestorów, którzy nie mieli dostępu do platformy przez ponad 3 dni.

Klienci ING mogą zgłosić reklamację poprzez wiadomość na platformie Moje ING oraz przez infolinię: 32 357 00 32 lub 801 127 301, informował bank w czwartek. Inwestorzy zwracający się do naszej redakcji informowali jednak o trudnościach z połączeniem. Więcej na ten temat składania reklamacji w artykule „Jak złożyć i napisać reklamację w banku?”.

"Mimo obietnicy braku opłat bank nadal je pobiera"

W sobotę przed północą ING Bank Śląski poinformował klientów o przywróceniu usługi Makler ING. Oprócz przeprosin instytucja zamieściła informację o możliwości bezpłatnego przeniesienia rachunku maklerskiego do innego banku oraz o decyzjach związanych z kosztami prowadzenia rachunku maklerskiego, czyli:

zwrocie opłat za prowadzenie konta maklerskiego od października tego roku oraz zawieszeniu ich pobierania do końca marca 2021 roku,

zwrocie prowizji za transakcje giełdowe od 1 listopada do 6 grudnia tego roku na wniosek Klienta, który można złożyć w systemie Makler,

0 zł prowizji za transakcje giełdowe do końca grudnia 2020 r.

"ING DM, mimo obiecanego do końca roku braku pobierania opłat transakcyjnych, nadal je pobiera. Pierwsza dzisiaj wykonana transakcja to potwierdza" - pisze jeden z czytelników Bankier.pl. Wiadomości o pobieraniu premii od transakcji giełdowych spływały do redakcji na adres alert@bankier.pl od rana w poniedziałek (7 grudnia) po uruchomieniu Makler ING. Redakcja skontaktowała się bezpośrednio z biurem prasowym ING Banku Śląskiego.

Pobrane prowizje zostaną zwrócone

– Tak jak informowaliśmy, nie pobieramy prowizji. Będzie ona automatycznie zwracana (różnice wynikają z tego powodu, że system został uruchomiony tuż przed północą w sobotę, a zerowe prowizje zostały do niego wprowadzone około godziny 11:00 w niedzielę). Jeśli mimo tego komuś prowizja się naliczyła, to prosimy o informację do nas w tej sprawie – zostanie zwrócona – mówi w rozmowie z Bankier.pl Piotr Utrata, rzecznik ING Banku Śląskiego.

Wśród zgłoszeń spływających do redakcji pojawiają się również pytania o formalną podstawę prawną do zniesienia prowizji, na którą mogliby powoływać się klienci w kontakcie z bankiem.

