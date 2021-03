Awaria w ING. Nie działa ING Makler

Bankier.pl

Trwa awaria w domu maklerskim ING. Klienci nie mogą zalogować się do modułu Makler i wykonywać transakcji. Awaria rozpoczęła się kilka minut po godzinie 9. Poprzednie awarie miały miejsce na początku marca.

– Ponownie nie działa moduł Makler w ING. Po zalogowaniu do konta i wybraniu Maklera czeka się kilkadziesiąt sekund (kręci się kółko), a następnie jest komunikat "Nastąpiło wylogowanie z aplikacji. Przejdź do moje ING." Powtórzyło się to kilkukrotnie – informuje jeden z czytelników Bankier.pl.

"Od 9:00 nie działa ING Makler, na początku były problemy z zawieraniem transakcji, a teraz nie można się połączyć poprzez przeglądarkę", "Nie ma możliwości zalogowania nawet mobilnie" – czytamy w zgłoszeniach od czytelników, które spływają do redakcji Bankier.pl na adres alert@bankier.pl.

W czwartek (18 marca) kilka minut po godzinie 9 pojawiły się pierwsze informacje od czytelników Bankier.pl odnośnie problemów z zalogowaniem się do systemów domu maklerskiego ING Banku Śląskiego.

Redakcja Bankier.pl skontaktowała się z biurem prasowym ING.

Kolejne problemy w ING

W marcu już po raz trzeci ING notuje problemy z działaniem systemów domu maklerskiego. W pierwszym tygodniu marca awaria zdarzyła się dwukrotnie – pierwsza w poniedziałek, a druga miała miejsce dwa dni później we wtorek (3 marca). Utrudnienia pojawiały się z samego rana, zaraz po otwarciu sesji na giełdzie.

