Awaria ING Makler

Nie działa ING Makler. Trwa awaria usługi domu maklerskiego. Klienci ING Banku Śląskiego pozostali "bez dostępu do swoich pieniędzy". Do naszej redakcji spłynęła lawina zgłoszeń od czytelników w tej sprawie.



– Chciałby poinformować, że od rana nie ma dostępu do kont maklerskim ING DM, po pracach przeprowadzonych w nocy. Nie ma też możliwości telefonicznego połączenia z DM, bo telefony są ciągle zajęte – czytamy jedno ze zgłoszeń przesłane przez Czytelnika Bankier.pl.

Od rana na adres alert@bankier.pl. lawinowo spływają zgłoszenia od użytkowników posiadających konto w ING Makler o problemach z korzystaniem z usług platformy inwestycyjnej. Problemy z DM ING pojawiły się już wczoraj "Nie działa makler na koncie ING brak możliwości dokonywania operacji. Prace konserwacyjne miały zakończyć się o 8:00 jest 9:12 a brak dostępu do konta" - informuje w wiadomości do redakcji Czytelnik.

"Makler nie działa, ludzie (w tym ja) bez dostępu do swoich pieniędzy", "Znowu nie działa Makler! Ile to jeszcze potrwa?", "Prace serwisowe miały trwać do godziny 8:00!! Jest 9:30 a makler dalej nie działa (...) " - czytamy komentarze użytkowników ING Makler na Facebooku.

Awaria w ING Makler

– Zdiagnozowaliśmy awarię po stronie zewnętrznego dostawcy. Robimy co w naszej mocy, aby postawić Maklera na nogi. Przepraszamy za tę sytuację – odpowiada ING Bank Śląski pod komentarzami użytkowników ING Makler na Facebooku.

Problemy dotyczą modułu Makler w Moim ING oraz aplikacji ING Makler Mobile, które aktualnie są niedostępne. 2 grudnia o godzinie 17:05 ING Bank Śląski rozpoczął prace naprawcze. Na czas ich trwania tymczasowo zostały wyłączony:

moduł Makler w systemie bankowości internetowej,

aplikacja ING Makler Mobile.

"Prace te wciąż trwają, mamy nadzieję że uda nam się zakończyć je przed południem. Z powodu dużej liczby telefonów dotyczących awarii, kontakt z infolinią Biura Maklerskiego może być utrudniony. O postępach w pracach nad rozwiązaniem będziemy informować na bieżąco" - czytamy w komunikacie ING Banku Śląskiego.

