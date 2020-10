Weekendowe przerwy w bankach - lepiej mieć przy sobie gotówkę

fot. lucadp / Shutterstock

Klienci niektórych banków mogą mieć problemy z dostępnością do systemów bankowości internetowej czy podczas korzystania z kart płatniczych. W czasie nadchodzącego weekendu kilka instytucji zapowiedziało przerwy techniczne.

Przerwa w Banku Pocztowym i EnveloBanku

Klienci Banku Pocztowego i EnveloBanku czwartego października od godziny 00:30 do 5:00 mogą mieć problemy z korzystaniem z kart płatniczych. Instytucje podały, że będą w tym czasie występować w tym zakresie krótkotrwałe przerwy.

Natomiast od 8 października od godziny 22:00 do 9 października do godziny 01:00 będą prowadzone prace administracyjne, w wyniku których nie będzie możliwości dokonania płatności kartami w sklepach internetowych, które wymagają autoryzacji dodatkowym hasłem #D Secure. Jak podaje bank, w tym czasie nie będzie możliwe dołączenie karty do portfela Google Pay, Apple Pay czy Garmin Pay.

Przerwa techniczna w Idea Banku

Idea Bank poinformował, że w związku z pracami modernizacyjnymi 2 października od godziny 22:00 do godziny 6:00 dnia następnego nastąpi przerwa w dostępie do bankowości internetowej Idea Cloud oraz aplikacji mobilnej.

Prace serwisowe w ING Banku Śląskim

Również ING Bank Śląski podał, że w sobotę 3 października od godziny 0:00 do godziny 5:30 planuje przeprowadzić prace serwisowe. Mogą wystąpić w tym czasie problemy w obsłudze funkcji kartowych w MojeING i ING Business.

Jak podaje bank, nie będzie można również aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać i nadawać kodów PIN, zamówić kart płatniczych, przypisać do telefonu kart w aplikacji Moje ING Mobile, dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych, wykonać operacji na rachunku kart kredytowych oraz nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Bank uzupełnia, że zastrzeganie kart będzie odbywać się wyłącznie na infolinii. Transakcje kartą będą natomiast działały normalnie.

W sobotę 3 października ponadto od godziny 8:00 do godziny 16:00 będą planowane prace serwisowe w obszarze aplikacji maklerskich, dlatego też nie będą dostępne: moduł Makler w systemie bankowości internetowej oraz aplikacja ING Makler Mobile.

