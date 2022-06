Banki jako zamiennik dla WIBORu wskazują wskaźnik WIRF

fot. radoszki / / Shutterstock

Banki być może przygotowałyby się na reformę WIBORu od początku 2023 roku, ale cały rynek temu zadaniu nie podoła w takim terminie - powiedziała w trakcie Kongresu Wskaźników Referencyjnych w Warszawie wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego Bożena Graczyk.

"Data 1 stycznia 2023 r. jako data zamiany wskaźnika WIBORowego, znikającego tego dnia była ogromnym zaskoczeniem dla wszystkich i mimo 2 miesięcy prac mogę powtórzyć, że moim zdaniem i zdaniem sektora bankowego ta data jest mało realna, o ile nierealna do wprowadzenia. (…) My jako sektor bankowy przygotujemy się technicznie, organizacyjnie, także z perspektywy ryzyka, tylko wszyscy uczestnicy rynku nie będą na tę zmianę gotowi. W ramach roboczych kontaktów z różnymi organizacjami, w tym min EBORem, (….) jak również pierwsze rozmowy z izbą rozliczeniową LCH pokazują, że te podmioty również bardzo głośno i wyraźnie podkreślają ryzyko braku możliwości wprowadzenia zmian od 1 stycznia 2023 r. Najbliższym benchmarkiem dla nas jest to, co planuje zrobić ws. swojej stopy referencyjnej Kanada. Ta zmiana została ogłoszona w połowie maja, z datą 28 czerwca 2024 r. To jest bardzo dobra informacja, pokazująca ile czasu potrzeba, żeby przygotować wszystkich uczestników rynku na taką zmianę" - powiedziała.

"Temat WIBORu od 25 IV jest chyba najbardziej dominującym tematem ciągle nieformalnej grupy bankowej. Zaraz po pojawieniu się draftów i komunikatów, że jest potrzeba zastąpienia WIBORu i spotkania mamy 2-3x w ciągu tygodnia" - dodała.

Lusztyn (mBank): Oczekiwanie, że rynki zagraniczne zaakceptują reformę WIBORu od ’23 niesie zbyt duże ryzyko systemowe

Oczekiwanie, że rynki zagraniczne zaakceptują reformę WIBORu w proponowanym przez polskiego ustawodawcę terminie od 1 stycznia 2023 r. niesie zbyt duże ryzyko systemowe – powiedział w trakcie Kongresu Wskaźników Referencyjnych wiceprezes zarządu mBank Marek Lusztyn.

„Oczekiwanie, że nasi partnerzy zagraniczni (…) potraktują nas poza kolejką, żeby to wdrożenie (reformy WIBORu – PAP) miało miejsce w terminie, który jest z punktu widzenia każdego rozmówcy z zagranicy bardzo ambitny lub nierealny, w zależności od stopnia dyplomacji rozmowy, wydaje się po prostu zbyt dużym ryzykiem systemowym” – powiedział Lusztyn.

„Moim zdaniem pośpiech, który jest niepotrzebny i sztucznie wymuszony, de facto po to by osłabić skutki transmisji monetarnej na koszty kredytów hipotecznych (…) wprowadza bardzo dużo ryzyk systemowych, których nie do końca jesteśmy w stanie przewidzieć i to w sytuacji, gdy polska gospodarka i system bankowy z uwagi na sytuację geopolityczną, makroekonomiczną i bezprecedensową sytuację ekonomiczną (….) Reforma wskaźnika, która jest nieskalibrowana technicznie w momencie, w którym rynek przechodzi największe turbulencje od 40 lat, wydaje się zupełnie niepotrzebnym wbudowywaniem ryzyka systemowego do polskiej gospodarki. To jest coś, czego nasi partnerzy zagraniczni absolutnie nie mogą zrozumieć, i jest to też trudno wycenić. Jest oczekiwanie (na rynkach zagranicznych – PAP), że zrobimy to w sposób szybszy, mniej przemyślany i uporządkowany niż inne kraje” – dodał Lusztyn.

Wiceprezes mBanku zwrócił także uwagę na kwestię edukacji konsumentów w związku z wprowadzeniem nowych wskaźników referencyjnych w Polsce.

„Mówimy, że chcemy przejść na wskaźnik, który będzie procentem składanym i zastanawiam się, jak przeciętny konsument w Polsce, który nie był w stanie zrozumieć, że kurs walutowy się zmienia, że on w ciągu 6 miesięcy i kilkunastu dni, które nam zostało do 1 stycznia 2023 r., zrozumie jak będzie wyglądał procent składany z O/N, szczególnie w sytuacji w której dowiaduje się na koniec okresu odsetkowego, jaka będzie wysokość raty” – powiedział.

Banki jako zamiennik dla WIBORu wskazują wskaźnik WIRF

Sektor bankowy jako zamiennik dla WIBORu widziałby Warszawski Indeks Rynku Finansowego – wynika z konsultacji publicznych przeprowadzonych przez GPW Benchmark. Wyniki konsultacji przedstawiła w poniedziałek wiceprezes GPW Benchmark Aleksandra Bluj.

W poniedziałek w Warszawie rozpoczął się II Kongres Wskaźników Referencyjnych Stopy Procentowej. W jego trakcie wiceprezes GPW Benchmark Aleksandra Bluj przedstawiła wyniki konsultacji publicznych, które spółka ta przeprowadziła w sprawie zamiennika WIBOR.

„W ramach konsultacji publicznych zapytaliśmy, co powinno być wskaźnikiem referencyjnym, gdy rynek zniknie? Wygrywa wskaźnik WIRF” – powiedziała Aleksandra Bluj podczas kongresu.

Dodała, że większość spośród 25 odpowiedzi udzielonych w trakcie konsultacji publicznych pochodzi z sektora bankowego. Z tego 16 głosów zostało oddanych na Warszawski Indeks Rynku Finansowego. W ramach konsultacji GPW Benchmark wskazała jako możliwy zamiennik dla WIBOR Warszawski Indeks Rynku Depozytowego (który – poza depozytami sektora finansowego, jak to jest w przypadku WIRF – bierze pod uwagę także oprocentowanie depozytów przedsiębiorstw) oraz Warsaw Repo Rate.

Jak powiedziała wiceprezes GPW Benchmark, instytucje udzielające odpowiedzi w ramach konsultacji publicznych wskazały, że w przypadku WIRF cenią sobie m.in. zasób informacji mierzonych wolumenem transakcji (24 proc. odpowiedzi), podobieństwo rynku referencyjnego do tego, który był mierzony przy liczeniu WIBID i WIBOR (23 proc. odpowiedzi) oraz adekwatność i strukturę rynku referencyjnego dla indeksu, czyli jego cechy pozwalające stwierdzić jego trwałość i stabilność (24 proc. odpowiedzi).

