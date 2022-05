Klienci ING nie zapłacą za zakupy online

Problemy z przelewami, płatnościami kartami i Blikiem. Przerwy techniczne w ośmiu bankach

Osiem banków poinformowało na swoich stronach internetowych o zaplanowanych na najbliższe dni pracach serwisowych. Nie pozostaną one bez wpływu na dostęp do bankowości internetowej, mobilnej, płatności Blikiem i kartami oraz korzystanie z usług maklerskich. Jak co tydzień Bankier.pl sprawdził zapowiedziane przerwy techniczne w bankach.