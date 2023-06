ING Bank: Spadek inflacji jest szybszy od oczekiwań

"Stopy procentowe nie ulegną zmianie w całym 2023 r.". Prognozy PIE co do działań RPP Spodziewamy się braku obniżki stóp procentowych w tym roku ze względu na uporczywą inflację bazową - podał we wtorek Polski Instytut Ekonomiczny odnosząc się do decyzji Rady Polityki Pieniężnej.