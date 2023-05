ING wznawia sprzedaż kredytów hipotecznych ze zmiennym oprocentowaniem

Umowa dożywocia, czyli mieszkanie "za darmo". Sprawdzamy, na czym to polega i z czym dokładnie się wiąże Seniorom, którzy chcą czerpać profity ze swego mieszkania i jednocześnie zachować możliwość korzystania z nieruchomości, umowa dożywocia pozwala zamieszkiwać w lokalu aż do śmierci. W zamian za to prawo starsza osoba przenosi własność nieruchomości na kogoś innego. Eksperci portalu GetHome.pl postanowili przyjrzeć się bliżej temu rozwiązaniu.