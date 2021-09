Nowe oszustwo. Resort finansów nie przejmuje 30 proc. pieniędzy na ROR-ach

fot. Robson90 / / Shutterstock

Nocna lokata w ING Banku Śląskim? Zachowaj czujność - oszuści wysyłają fałszywe SMS-y o rzekomym przejęciu 30 proc. środków na rachunku bankowym przez resort finansów. Zachęcają do przelania pieniędzy "w bezpieczne miejsce". Uważaj, możesz stracić oszczędności.

Cyberprzestępcy korzystają z każdej okazji do wyłudzenia pieniędzy. Oszuści wykorzystują dynamiczne zmiany prawa (m.in. podatkowego) oraz niepewność, którą wywołała pandemia COVID-19. Tym razem wyłudzacze podszywają się pod ING Bank Śląski i zachęcają do przelania pieniędzy na nocną lokatę. "Pieniądze, które przelejesz na numer konta z takiego SMS-a, nigdy do Ciebie nie wrócą!" - ostrzega ING w komunikacie prasowym.

"Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z właśnie ogłoszonym nadzwyczajnym zarządzaniem Ministra Finansów z dn. 06.09.2021 r. dot. ratowania gospodarki narodowej, w dniu dzisiejszym o godz. 16:30 upaństwowione zostaną środki na ROR-ach firmowych w wysokości 30 proc. sald. Rachunki lokat oszczędnościowych są natomiast wolne od zajęć. Proponujemy, aby Państwa firma XYZ celem zachowania środków przelała je przed godz. 16:30 na lokatę nocną overnight: Odb. Rachunek depozytów overnight. Środki zostaną nazajutrz zwrócone na rachunek Państwa firmy ROR (numer rachunku - przyp. red.)" - czytamy w fałszywej wiadomość SMS.

Oszuści podpisują wiadomość SMS o rzekomej możliwości zainwestowania pieniędzy na lokacie nocnej jako "ING". Taka nazwa nadawcy wyświetla się na ekranie. "Oszuści wykorzystują słabe strony sieci GSM, które pozwalają im podszywać się pod dowolny numer telefonu - w tym pod bank. To tzw. spoofing. Nie jest to związane z jakimkolwiek przełamaniem naszych systemów bezpieczeństwa" - wyjaśnia ING.

Cyberprzestępcy tym razem wzięli na celownik przedsiębiorców. Wiadomość ma wywrzeć presję czasu na odbiorcy i zachęcić do szybkiego działania - w tym przypadku przelania pieniędzy na rzekomą lokatę. Oszuści wskazują na nieistniejący akt prawny, na którego podstawie środki na koncie bankowym firm miałyby zostać zajęte w wysokości 30 proc.

Kliknij, aby przejść dalej (Bankier.pl)

DF