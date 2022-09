ING BSK: w najbliższym czasie spodziewamy się dalszego pogłębiania deficytu w obrotach bieżących

fot. mffoto / / Shutterstock

W najbliższych miesiącach spodziewamy się dalszego stopniowego pogłębiania deficytu w obrotach bieżących do około 5 proc. PKB pod koniec roku – podano w komentarzu banku ING BSK do wtorkowych danych Narodowego Banku Polskiego.

Jak podał bank centralny we wtorek, w lipcu deficyt na rachunku obrotów bieżących wyniósł 8,2 mld zł. W przeliczeniu na wspólną walutę europejską to 1,7 mld euro, a więc – jak wskazano w komentarzu ING BSK do danych NBP – nieco mniej niż wynikało z przewidywań analityków, którzy spodziewali się deficytu rzędu 1,8 mld euro.

„W skumulowanym ujęciu 12-miesięcznym oznacza to wzrost deficytu z około 3,9 proc. PKB w czerwcu do 4 proc. PKB. Deficyt w obrotach towarowych wyniósł 1,5 mld euro w lipcu po 0,8 mld euro w kwietniu. Tradycyjnie nadwyżka w handlu usługami 2,6 mld euro w dużej mierze skompensowała sumę deficytów: w dochodach pierwotnych 2,4 mld euro i wtórnych 0,5 mld euro” – podano w komentarzu ING BSK.

Dodano, że w lipcu wyrażona w euro różnica między roczną dynamiką importu towarów (23,5 proc. r/r) a dynamiką eksportu (19,9 proc. r/r) zawęziła się z prawie 6 punktów procentowych do niespełna 4 pp. Ekonomiści ING BSK zwrócili uwagę, że według komunikatu NBP na wzrost eksportu istotnie wpłynęła sprzedaż w sektorze motoryzacyjnym.

„Dotyczyło to sprzedaży nowych samochodów osobowych, aut dostawczych oraz ciągników drogowych. Dodatkowo dynamikę eksportu wspierały także rosnące dostawy paliw do Ukrainy. W lecie istotnie poprawiło się funkcjonowanie globalnych łańcuchów dostaw, na co wskazują dane amerykańskiego Fed, co sprzyjało obrotom w handlu międzynarodowym. Dynamika importu w lipcu była nieco niższa niż w poprzednich miesiącach, co można wiązać z osłabieniem popytu wewnętrznego i niższego wzrostu cen towarów importowanych, w szczególności ropy naftowej” – oceniono w komentarzu.

Według ekonomistów ING BSK wtorkowe dane NBP są neutralne dla notowań złotego, gdyż deficyt w ujęciu 12-miesięcznym pogarsza się powoli. Poza tym, jak dodano w komentarzu, widać odbicie w eksporcie, które może łagodzić obserwowane osłabienie popytu krajowego, a na dodatek na kurs złotego ostatnio wpływają głównie czynniki globalne i decyzje głównych banków centralnych.

„W najbliższych miesiącach spodziewamy się dalszego stopniowego pogłębiania deficytu w obrotach bieżących do około 5 proc. PKB pod koniec roku” – ocenili ekonomiści ING BSK. (PAP)

