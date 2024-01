Banki prognozują o ile RPP obniży stopy procentowe w 2024 r.

Na pewno nie o 100 pkt jak oczekuje tego rynek. - RPP obniży stopy procentowe o 20-50 pkt. bazowych w 2024 r. – wynika z komentarza głównego ekonomisty banku ING BSK Rafała Beneckiego do decyzji RPP. A jak przewiduje Credit Agricole?

fot. adamsadlak / / Shutterstock

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym we wtorek posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych. Główna stopa Narodowego Banku Polskiego, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc. Jak ocenił główny ekonomista banku ING BSK Rafał Benecki w komentarzu, decyzja RPP nie stanowiła zaskoczenia.

„Rada odeszła od swojego ultra łagodnego nastawienia. Tymczasem poza Polską sytuacja wygląda dokładnie odwrotnie, cykl obniżek wkrótce rozpocznie się w USA i Eurolandzie, rozpoczął się w Czechach. Dodatkowo inflacja na całym świecie mocno spada, zarówno bazowa jak i ceny surowców” – stwierdził główny ekonomista ING BSK.

Ocenił, że w krótkim terminie inflacja w Polsce może spaść nawet poniżej 3,5 proc., ale w II połowie 2024 r. ponownie wzrośnie, po częściowym uwolnieniu cen energii i przywróceniu VAT na żywność. Dodał, że także wysokie tempo płac powoduje, że dezinflacja w Polsce wygląda mniej przekonująco niż w innych krajach.

„Przy oczekiwanej skali poluzowania w USA (150pb), Eurolandzie (75pb) i regionie (Węgry prawie 400pb, Czechy 300pb), gdyby NBP trzymał się niezmienionych stóp, skutkowałoby to dużym umocnieniem złotego, dlatego zakładamy obniżki o 25-50pb w 2024 roku” – stwierdził Rafał Benecki.

Ocenił, że w komunikacie RPP przyznała, że ożywienie ma miejsce, ale jest co do tego „nieco mniej przekonana niż w grudniu”. Zdaniem ekonomisty, RPP oczekuje znacznego spadku inflacji w ujęciu rocznym w nadchodzących miesiącach, ale mniejszego spadku inflacji bazowej. Dodał, że przebieg ścieżki inflacji w kolejnych miesiącach będzie obarczony „wieloma ryzykami, m.in. proinflacyjnemu działaniu poluzowanie fiskalnego, decyzji regulacyjnych oraz niepewnego odbicia PKB”. Jednocześnie silny złoty będzie działał „w kierunku obniżenia inflacji”.

„Ton komunikatu oceniamy jako spokojny i neutralny, ale nieznacznie bardziej gołębi niż miesiąc temu. Jednocześnie nie wskazuje on, aby RPP była gotowa do ponad 100pb cięć, które rynek wycenia do końca 2024 roku” – stwierdził Rafał Benecki. – „RPP nie jest zaniepokojona umocnieniem złotego, bo zauważa że jest ono zgodne z fundamentami” – dodał.

Credit Agricole: Rada Polityki Pieniężnej obniży stopy procentowe o 25 pb w marcu i lipcu

"Zgodnie z naszą prognozą inflacja ogółem przejściowo ukształtuje się poniżej celu inflacyjnego (2,5 proc. r/r) w okresie marzec-maj br." - poinformowali eksperci Credit Agricole, w opublikowanej we wtorek informacji ekonomicznej "Makro - Plus". Ocenili, że "relatywnie niska inflacja będąca w głównej mierze efektem wydłużenia zerowej stawki VAT na żywność nieprzetworzoną oraz zamrożenia cen energii dla gospodarstw domowych, skłoni RPP do wznowienia cyklu łagodzenia polityki pieniężnej".

Eksperci przewidują, że RPP obniży stopy procentowe o 25pb w marcu i lipcu br. Zaznaczyli przy tym, że czynnikiem ryzyka dla tej prognozy stóp procentowych jest ewentualne rozpoczęcie procedury postawienia prezesa NBP A. Glapińskiego przed Trybunałem Stanu.

Zwrócili uwagę, że potencjał do większej skali obniżek jest ograniczony z uwagi na oczekiwany przez ponowny wzrost inflacji w II poł. br. "Uważamy, że podobny scenariusz zostanie zarysowany w marcowej projekcji inflacji NBP. W konsekwencji, skłonność RPP do obniżania stóp procentowych w warunkach inflacji znacząco przewyższającej cel pozostanie w najbliższych kwartałach niska." - napisali.

Jednocześnie zauważyli, że ich scenariusz dla stóp procentowych w Polsce jest "spójny z oczekiwanym kształtem polityki pieniężnej EBC, której rozluźnienie rozpocznie się we wrześniu 2024 r."

autor: Marek Siudaj

ms/ drag/ bk/