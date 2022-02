Podwyżki w ING. Bank liczy się z dalszym wzrostem wynagrodzeń w związku z wysoką inflacją

fot. Mateusz Szymański / / Bankier.pl

ING Bank Śląski w związku z wysoką inflacją w kolejnych latach zakłada dalszy wzrost wynagrodzeń w banku - poinformował prezes banku Brunon Bartkiewicz.

"Bank będzie to robił (podnosił wynagrodzenia - PAP), co przy tych poziomach inflacji będzie oznaczało, że nie tylko koszty wynagrodzeń rosną w 2021 roku, ale będą także rosły w 2022 roku, a wszystko na to wskazuje że i w roku 2024 roku" - powiedział Bartkiewicz.

Koszty działania banku wyniosły w IV kwartale 757,5 mln zł, czyli wzrosły 11 proc. rdr i 9 proc. kdk, w tym koszty pracownicze wzrosły 16 proc. rdr i 18 proc. kdk.

W kosztach osobowych w IV kwartale 2021 roku bank zawiązał rezerwę na optymalizację procesów operacyjnych w wysokości 29,6 mln zł. Świadczenia związane z pandemią i wypłacone w grudniu 2021 roku wyniosły 31,8 mln zł.

Wskaźnik kosztów do dochodów banku w 2021 roku wynosił 43,2 proc. podczas gdy w 2021 roku był na poziomie 44,5 proc.

Według prognoz banku średnia inflacja w 2022 roku wyniesie 9,1 proc. w scenariuszu funkcjonowania tarcz antyinflacyjnych do lipca lub 8,1 proc., gdy będą one funkcjonować do końca roku. Według prognoz RPP będzie kontynuować zacieśnienie, doprowadzając stopę referencyjną co najmniej do 4,5 proc. pod koniec 2022 roku.(PAP Biznes)

seb/ mfm/