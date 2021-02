IMGW: Temperatura może sięgnąć 13 st. C; potencjalnie niebezpieczna sytuacja na rzekach

fot. Daniel Dmitriew / FORUM

W przyszłym tygodniu prognozowane jest ocieplenie; w weekend możemy spodziewać się (zachód Polski) aż 13 st. C - poinformował w niedzielę IMGW. Sytuacja spowoduje szybkie topnienia pokrywy śnieżnej, co w połączeniu m.in. z deszczem stwarza ryzyko groźnych wezbrań - zwraca uwagę IMGW.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w niedzielnym komunikacie podał, że "w przyszłym tygodniu prognozowane jest ocieplenie". "Od środy widoczne będzie zdecydowane ocieplenie napływające z zachodu. Prognozowana jest dodatnia temperatura przez całą dobę, a w weekend możemy spodziewać się (zachód Polski) aż 13 st. C" - podkreślono.

Według komunikatu "sytuacja spowoduje szybkie topnienia pokrywy śnieżnej, co w połączeniu z opadami deszczu, zjawiskami lodowymi na rzekach oraz powstającymi zatorami stwarza ryzyko groźnych wezbrań". "Sytuacja przypomina zespół zdarzeń, które w 1982 roku doprowadziły do powodzi. Scenariusz taki jest możliwy, ale nie musi się powtórzyć" - zaznacza IMGW.

Przypomniano, że na początku stycznia Instytut publikował "eksperymentalną, długoterminową prognozę temperatury powietrza i opadu atmosferycznego na luty 2021 roku. Jak zaznaczono, wyniki prognozy informowały, "że w ostatniej dekadzie lutego (21-28.02.2021) model IMGW-TWS przewidywał temperaturę minimalną poniżej -10 st. C na Kasprowym Wierchu i Śnieżce, południu Polski i na ścianie wschodniej od wojewódzka podkarpackiego (-18 st. C), po Suwalszczyznę (-14 st. C)".

"Na przeważającym obszarze naszego kraju temperatura minimalna miała wahać się od -8 st. C do 1 st. C, a najcieplejsze pod względem temperatury minimalnej pozostać miało wybrzeże Polski z wartościami od -6 st. C do 2 st. C." - czytamy w komunikacie IMGW.

Jak podkreślono, najwyższa temperatura maksymalna według modelu IMGW-TWS, spodziewana była w południowo zachodniej i zachodniej Polsce oraz na wybrzeżu (wartości temperatury maksymalnej od 0 st. C do 10 st. C., miejscami 11 st. C. Pozostały obszar to przeważnie wartości od -3 st. C do 6 st. C.

"Wyniki eksperymentalnego modelu WRF-CFS (start prognozy z 25.01.2021 r. godz. 00:00) wskazywały na znaczne ochłodzenie w pierwszej i trzeciej dekadzie lutego, przy czym przewidywane wartości temperatury powietrza są wyraźnie niższe od prognozowanych przez model IMGW-TWS. Okres od 3 do 6 lutego przewidywaliśmy jako najchłodniejszy w pierwszej dekadzie miesiąca" - przekazano w komunikacie IMGW.

Jak dodano, "możemy spodziewać się, iż po chwili ciepłej aury powrócą mrozy". "Sytuacja jest dynamiczna i prosimy o monitorowanie sytuacji i śledzenie komunikatów IMGW-PIB i alertów lokalnych i rządowych" - zachęca Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. (PAP)

autor: Katarzyna Krzykowska

