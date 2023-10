IKZE sposobem na niższy podatek w 2024 roku – nawet do 3994 zł korzyści

Do rozliczania rocznego PIT za 2023 rok jeszcze sporo czasu, ale o tym, żeby w przyszłym roku zapłacić niższy podatek, warto pomyśleć już dzisiaj. Sposobem na obniżenie podatku lub zwiększenie zwrotu jest dokonanie wpłat na IKZE.

Inwestowanie pieniędzy w IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) pozwala na skorzystanie z preferencji podatkowej w PIT. Wypełniając PIT za 2023 r., podatnicy mają możliwość skorzystania z ulgi. Wyjaśniamy, na czym polega ulga podatkowa związana z IKZE

Wpłaty na IKZE a ulga podatkowa

Co roku obowiązują nowe limity wpłat na rachunki emerytalne. Ile można wpłacić na IKE, IKZE i PPE w 2023 roku i co daje oszczędzanie?

Oszczędzanie na Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego pozwala na skorzystanie z preferencji podatkowej. Podatnicy odliczają ulgę od:

dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej albo

dochodu, który jest opodatkowany podatkiem liniowym (19%), albo

przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Kto może skorzystać z ulgi na IKZE?

Z odliczenia wpłat dokonanych na IKZE mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych, ryczałtem lub w formie podatku liniowego. Z ulgi mogą skorzystać podatnicy, którzy rozliczają się samodzielnie, jak i wspólnie z małżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dziecko. Nie ma także znaczenia, czy podatnik otrzymuje przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie, dzieło, czy też prowadzonej działalności gospodarczej.

Ile można odliczyć w ramach ulgi na IKZE w PIT za 2023 rok?

Ulga na IKZE za 2023 r. pozwala na odliczenie sumy składek wpłaconych w 2023 r. na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego . Zatem podatnicy mają jeszcze trochę czasu na ich dokonanie.

Wysokość wpłat na IKZE określa art. 13a ust. 1 - 4 ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. Zgodnie z tymi przepisami wpłaty na IKZE nie mogą przekroczyć kwoty, która odpowiada:

1,2-krotności lub

1,8-krotności (jeśli prowadzisz pozarolniczą działalność, w rozumieniu art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych)

przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok określonego w ustawie budżetowej lub ustawie o prowizorium budżetowym lub w ich projektach, jeżeli odpowiednie ustawy nie zostały uchwalone.

W zeznaniu PIT za 2023 rok odliczane wpłaty nie mogą przekroczyć kwoty: 8 322,00 zł.

Dla samozatrudnionych limit wpłat wynosi 12 483,00 zł.

Jak udokumentować ulgę na IKZE w PIT za 2023 r.?

Żeby móc skorzystać z ulgi, podatnik musi posiadać dowody poświadczające dokonane wpłaty na IKZE. Wystarczy zachować potwierdzenia przelewów, które powinny zawierać dane osobowe wpłacającego oraz dane instytucji, która otrzymała składki. Stąd warto zadbać o właściwe opisywanie przelewów.

Rozliczenie ulgi IKZE – formularze

W zależności od formy opodatkowania podatnika ulgę należy rozliczyć we właściwym formularzu. I tak:

osoby rozliczające się na zasadach ogólnych wypełniają PIT-37 oraz załącznik PIT/O,

przedsiębiorcy opodatkowani według skali powinni złożyć deklarację PIT-36 oraz załącznik PIT/O,

przedsiębiorcy, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wypełniają PIT-28 oraz załącznik PIT/O,

przedsiębiorcy, którzy rozliczają się liniowo, według 19-procentowej skali, powinni wykazać przychód z tytułu IKZE jedynie w składanej deklaracji PIT-36L.

Rozliczyć w łatwy sposób ulgę można w programie e-pity. Program wskazuje miejsce, w którym należy podać kwotę wpłaconych składek i sam dokonuje wszystkich odliczeń. Dzięki prawidłowemu odliczeniu ulgi może wzrosnąć kwota podatku do zwrotu przez fiskusa. Warto skorzystać ze wszystkich przysługujących preferencji podatkowych tak, by otrzymać jak najwyższy zwrot podatku lub nie płacić dodatkowego podatku do urzędu skarbowego.

Ile można zaoszczędzić na IKZE?

To zależy od kwoty wpłaconych środków i sposobu rozliczania z fiskusem. Osoby fizyczne mogą dzięki IKZE obniżyć podatek o 2663 zł, samozatrudnieni mogą uzyskać maksymalnie 3994 zł korzyści dzięki IKZE. W przypadku kiedy osoba fizyczna dokona maksymalnej wpłaty na IKZE a jej dochody opodatkowane są 12 % PIT jej korzyść finansowa wyniesie 999 zł. Podatnik, który jest samozatrudniony i opłaca PIT w wysokości 12%, zyska 1498 zł, płacący podatek liniowy 2372 zł.

Podatnik, który zarabia 6 000 zł miesięcznie, może dzięki IKZE odnieść korzyść podatkową w wysokości 999 zł.

Jaka korzyść podatkowa przy zarobkach 6 tys. zł? Podatnik na skali podatkowej - dochód w I progu Roczny dochód 6 tys. zł x 12 miesięcy 72 tys. zł Wpłaty na IKZE Wpłata do wysokości rocznego maksymalnego limitu 8 322 zł Podatek bez IKZE (72 tys. zł x12%) – 3 600 zł (kwoty zmniejszającej podatek) 5 040 zł Podatek z IKZE (72 tys. zł – 8322) x 12% – 3 600 zł kwota zmniejszająca podatek 4 041 zł Korzyść podatkowa Podatek bez IKZE – Podatek z IKZE 999 zł

Wysokość korzyści podatkowej może się różnić w zależności od sytuacji podatnika.