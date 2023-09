Rekordowe kwoty na IKE w domach maklerskich. Polacy odłożyli miliardy złotych na emeryturę

Z IKE korzysta więcej kobiet, z IKZE mężczyzn, a największe pieniądze znajdują się na kontach prowadzonych przez domy maklerskie. KNF przedstawiła nowe statystyki na temat trzeciego filaru emerytalnego.

fot. Sheviakova Kateryna / / Shutterstock

Indywidualne Konta Emerytalne oraz Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego roztaczają przed inwestorami wiele korzyści, pozwalając oszczędzić na podatkach. Wciąż korzysta z nich ułamek dorosłych Polaków, ale zainteresowanie IKE i IKZE systematycznie rośnie, co widać wyraźnie w statystykach KNF.

W pierwszym półroczu 2023 roku otwarto 58 057 IKE oraz 25 570 IKZE. To wzrost o odpowiednio 7,7 oraz 5,59 proc. w stosunku do drugiej połowy 2022 r. Łącznie IKE posiada 811 245, a IKZE 483 181 osób.

Bankier.pl na podstawie danych KNF

Do rekordowych poziomów wrosła wartość aktywów przechowywanych na IKE i IKZE, osiągając 23,392 mld złotych. Według stanu na 30 czerwca 2023 r. w ramach IKE zgromadzono 15,797 mld zł (wzrost o 12 proc.), a IKZE 7,595 mld zł (wzrost o 15 proc.).

W przypadku IKE największy wzrost wartości aktywów odnotowano na rachunkach prowadzonych przez domy maklerskie. Zgromadzono na nich 5,556 mld zł, co oznacza wzrost o 24 proc. w porównaniu do statystyk z końca 2022 r. W tej formie z IKE korzystało 112 tys. inwestorów. Odpowiadają oni za największe roczne wpłaty na całym rynku. Ich wysokość wynosiła w zeszłym półroczu średnio 12,7 tys. zł w porównaniu do średniej 4 tys. zł we wszystkich kategoriach.

IKZE cieszy się mniejszą popularnością wśród inwestorów giełdowych. Z Indywidualnych Kont Zabezpieczenia Emerytalnego prowadzonych przez domy maklerskie korzysta 68 tys. inwestorów, którzy odłożyli na nich 1,21 mld zł. Podobnie jak w przypadku IKE pierwsza połowa 2023 roku przyniosła tutaj bardzo dynamiczny wzrost wartości aktywów: aż o 24 proc. Z jednej strony wynikało to z wysokich wpłat (średnia 6,7 tys. zł wobec 2,8 tys. zł we wszystkich kategoriach), z drugiej z koniunktury na rynkach.

W przypadku IKZE królują fundusze inwestycyjne zarządzane przez TFI. Prowadzą one 214,5 tys. kont, na których zgromadzono 3,43 mld zł.

Dane publikowane przez KNF zawierają także informacje na temat płci i wieku osób posiadających IKE i IKZE. Wynika z nich, że trzeci filar emerytalny ma znikome zainteresowanie wśród osób do 30. roku życiu. W tej kategorii wiekowej IKZE posiada 21 tys. osób, a IKE 45 tys.

Najwięcej posiadaczy IKE, czyli 250 tys. osób, ukończyło 60. rok życia. W przypadku IKZE najliczniejszą grupą jest kategoria wiekowa 41-50 lat, do której należy 127,5 tys. inwestorów. Z IKE korzysta 417 tys. kobiet i 394 tys. mężczyzn. Z IKZE 250 tys. mężczyzn oraz 232 tys. kobiet.

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wchodzą w skład trzeciego dobrowolnego filaru emerytalnego. Każdy obywatel Polski, który ukończył 18. rok życia, może posiadać konta w ramach obu programów.

Maksymalna kwota wpłat na IKE w danym roku wynosi trzykrotność przeciętnego miesięcznego prognozowanego wynagrodzenia w gospodarce. W 2023 r. limit to 20 805 zł. W przypadku IKZE limit jest niższy i obecnie wynosi 8 322 zł rocznie.

Więcej na temat obu produktów pisaliśmy w tekście "IKE i IKZE - limity dla wpłat. Podpowiadamy, jak oszczędzać na emeryturę". W tym roku do trzeciego filaru w Polsce dołączył także Europejski Indywidualny Produkt Emerytalny (OIPE).