Oszczędzasz na emeryturę na własną rękę? Na IKE i IKZE można wpłacić więcej od 2021 roku

Osoby decydujące się oszczędzać na emeryturę na własną rękę mają do dyspozycji między innymi takie instrumenty jak IKE i IKZE. Jak co roku limit wpłat na tego rodzaju konta jest jednak odgórnie ograniczony. Od 2021 roku więcej środków na IKZE mogą wpłacać osoby samozatrudnione.

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) wchodzą w skład tzw. trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego. Pozwalają na własną rękę oszczędzać środki z myślą o emeryturze. Ich zasadniczą zaletą są ulgi podatkowe. Oba produkty to w zasadzie nic innego jak swoiste „opakowania” dla dobrze znanych instrumentów, takich jak rachunki bankowe, ubezpieczenia na życie czy rachunki maklerskie.

Limity wpłat na IKE i IKZE

Co roku ustalany jest górny limit wpłat na IKE i IKZE. Jest on uzależniony od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce. Zgodnie z obwieszczeniem ministra rodziny i polityki społecznej z dnia 18 listopada 2020 r. w 2021 r. wynagrodzenie to wyniesie 5 259 zł. Na IKE można wpłacić co roku nie więcej niż trzykrotność tego wynagrodzenia, a na IKZE nie więcej niż 1,2-krotność. Od tego roku więcej na IKZE mogą wpłacić osoby samozatrudnione – 1,8-krotność przeciętnego wynagrodzenia brutto.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w 2021 limit dla IKE wynosi więc 15 777 zł, a dla IKZE 6 310,80 zł. Osoby samozatrudnione mogą na IKZE wpłacić 9 466,20 zł. Wpłat można dokonywać jednorazowo lub systematycznie, np. co miesiąc wpłacając na rachunek część tej kwoty.

Ulgi podatkowe w IKE i IKZE

Zaletą IKE jest możliwość uniknięcia podatku od zysków kapitałowych (potocznie zwanego podatkiem Belki – 19 proc.) w momencie dokonywania wypłaty po przejściu na emeryturę. Precyzyjniej rzecz ujmując, z ulgi podatkowej mogą skorzystać osoby, które dokonają wypłaty zgromadzonych oszczędności dopiero po 60. roku życia. Osoby, które nabędą przed tym wiekiem uprawnienia emerytalne, będą mogły dokonać wypłaty, jeżeli ukończyły 55 lat. Dodatkowo wymagane jest, by wypłat na IKE dokonać co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych. Należy też dokonać ponad połowy wartości wpłat na IKE co najmniej 5 lat przed dniem złożenia przez oszczędzającego wniosku o dokonanie wypłaty.

Z kolei w przypadku IKZE zastosowano mechanizm pozwalający odliczyć wpłaty od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednak w momencie wycofywania oszczędności po przejściu na emeryturę oszczędzający zapłaci zryczałtowany podatek od przychodu w stawce 10 proc. Wypłata środków zgromadzonych na IKZE następuje po osiągnięciu przez oszczędzającego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Oszczędzający może w umowie o prowadzenie IKZE wskazać osobę uprawnioną do zgromadzonych środków w przypadku jego śmierci.

Warto oszczędzać na emeryturę

Z danych KNF za I półrocze 2020 roku wynika, że Polacy mieli otwartych 861 tys. Indywidualnych Kont Emerytalnych i ponad pół miliona IKZE. Największą popularnością cieszyły się IKE i IKZE prowadzone w zakładach ubezpieczeń i przez fundusze inwestycyjne, najmniejszą – prowadzone w formie rachunków bankowych.

Z raportu „Życie na emeryturze - wyobrażenia i postawy Polaków”, zrealizowanego przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, wynika że ponad 3/4 Polaków spodziewa się, iż ich dochody po przejściu na emeryturę ulegną obniżeniu, jednocześnie emerytura i oszczędności będą źródłem finansowania dla 35 proc. Polaków. Z tego względu warto zainteresować się w miarę wcześnie produktami pozwalającymi oszczędzać na emeryturę. Ulgi podatkowe w IKE i IKZE mogą stanowić dodatkowy motywator do odkładania pieniędzy na później.