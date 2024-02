IISS: Rosja straciła od początku wojny ponad 3000 czołgów

W 2023 roku Rosja straciła ok. 1120 czołgów oraz ok. 2000 pojazdów opancerzonych i bojowych wozów piechoty, a od początku wojny na Ukrainie ponad 3000 czołgów oraz 5600 pojazdów opancerzonych i bojowych wozów piechoty - podał we wtorek Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS).

fot. JORGE SILVA / / Reuters

W opublikowanej przez londyński think tank dorocznej analizie militarnego układu sił na świecie i wydatków na zbrojenia, "The Military Balance 2024", zwrócono jednak uwagę, że Rosja nadal ma w magazynach wystarczającą liczbę pojazdów opancerzonych niższej jakości, aby móc uzupełniać straty przez jeszcze około trzy lata.

Rosyjskie zapasy oznaczają, że Moskwa "może potencjalnie wytrzymać jeszcze około trzech lat ciężkich strat i uzupełnić czołgi z zapasów, nawet jeśli będą w niższym standardzie technicznym, niezależnie od jej zdolności do produkcji nowego sprzętu" - napisano w raporcie.

Jak dodano, Ukraina również poniosła poważne straty od czasu inwazji, ale zachodnie dostawy pozwoliły jej utrzymać stan liczbowy przy jednoczesnym podnoszeniu jakości sprzętu. (PAP)

bjn/ ap/