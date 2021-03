IIF: silny wzrost gospodarczy przyspieszy inflację, ale polityka RPP będzie akomodacyjna

fot. Mirosław Pieslak / FORUM

W '21 i '22 silny wzrost gospodarczy przyspieszy inflację, jednak polityka RPP do 2022 roku będzie akomodacyjna - ocenia w komunikacie Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF).

"Oczekuje się, że silny wzrost w tym i przyszłym roku zwiększy presję inflacyjną. Mimo to stanowisko RPP pozostanie prawdopodobnie akomodacyjne do 2022 r." - napisano.

IIF ocenia, że napływ walut do Polski w najbliższym czasie powinien pozostać silny.

"Wymuszona konwersja kredytów hipotecznych w CHF zwiększyłaby popyt banków na waluty. Straty z takiej konwersji mogą ograniczyć zdolność banków do udzielania kredytów" - napisał.

IIF (Institute of International Finance) to międzynarodowe stowarzyszenie instytucji finansowych liczące blisko 500 członków z 70 krajów. Należą do niego banki inwestycyjne i komercyjne, firmy ubezpieczeniowe i zarządzające aktywami. (PAP)

