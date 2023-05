Frankowcy w sądach. Votum liczy na jeszcze lepszy kwartał pod względem liczby umów z kredytobiorcami

Votum ocenia, że II kwartał 2023 roku będzie dla grupy dużo lepszy pod względem liczby podpisanych umów z kredytobiorcami frankowymi niż I kwartał - poinformował prezes Votum Bartłomiej Krupa.

"Drugi kwartał będzie dużo lepszy od I kwartału w obszarze liczby zawartych nowych kontraktów (...) poziom reakcji na wyrok, a właściwie na wyroki TSUE, dopiero zweryfikuje to, czy szczyt był w 2019 roku (...) Wydaje się jednak, że czerwiec będzie najlepszym miesiącem w historii grupy kapitałowej, albo co najmniej drugim miesiącem po pamiętnym wyroku dotyczącym państwa Dziubak. (...) Całkowite minimum, które akceptowaliśmy na ten rok, to było 12 tys. kontraktów, ale będziemy celowali w 15 tys. +plus+" - powiedział Krupa.

Przedstawiciele spółki spodziewają się, że po 15 czerwca dojdzie do kolejnego zwiększenia zainteresowania pozywaniem banków przez ich klientów.

Votum podało we wtorek, że w I kwartale w projekcie bankowym zawarto 3,28 tys. umów z klientami, którzy zaciągnęli kredyt denominowany lub indeksowany do CHF , podczas gdy w IV kwartale było ich 2,89 tys.

Votum oceniając potencjał sprzedażowy nadchodzących orzeczeń TSUE podało, że o ile w styczniu do spółek z grupy trafiło 2,91 tys. zgłoszeń o analizę sprawy frankowej to w lutym trafiło ich 3,75 tys., a w marcu 4,15 tys. W styczniu pozytywnie zweryfikowano 1,61 tys. tych zgłoszeń, w lutym 1,85 tys, a w marcu 2,17 tys.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 15 czerwca wyda wyrok w sprawie C-520/21, dotyczącej wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy kredytu CHF. Tego dnia spodziewany jest także wyrok w sprawie C-287/22 dotyczący zabezpieczenia powództwa poprzez zawieszenia płatności rat kredytu na czas trwania procesu.

Ta druga sprawa dotyczy umowy Getin Noble Banku, ale w opinii Votum argumentacja TSUE będzie miała charakter uniwersalny. (PAP Biznes)

