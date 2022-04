IGHP: niekorzystne prognozy rezerwacji w hotelach na kolejny kwartał

fot. Olena Yakobchuk / / Shutterstock

Prognozy rezerwacji noclegów w hotelach w Polsce na kolejne trzy miesiące są niekorzystne - wynika z ankiety Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

"Dane dotyczące przyjętych rezerwacji na kolejne trzy miesiące nadal powielają niekorzystny schemat poprzednich okresów: prognozy są słabe i pogarszają się z każdym kolejnym miesiącem. Jedyną korzystniejszą różnicę do poprzednich ankiet stanowi kwiecień, dla którego stan rezerwacji jest lepszy niż miesiąc temu był dla marca" - pisze w omówieniu ankiety IGHP.

Izba pisze, że nadal jednak dużo, bo ponad połowa hoteli (54 proc.) wskazała na obłożenie poniżej 30 proc. Dość równoliczne grupy (19 i 17 proc. obiektów każda) posiadają obłożenie odpowiednio w zakresie 31-40 proc. oraz 41-50 proc., a frekwencję powyżej 50 proc. już tylko 10 proc. hoteli.

IGHP podaje, że prognozy na kolejne dwa miesiące są już bardzo słabe: blisko 3/4 hoteli posiada rezerwacje poniżej 30 proc. obłożenia.

"Po raz kolejny potwierdza to, że nadal mamy do czynienia ze zjawiskiem krótkiego okienka rezerwacyjnego, a tradycyjne długie weekendy majowy i czerwcowy nie skłoniły jeszcze gości do złożenia wczesnych rezerwacji" - napisano w komentarzu. (PAP Biznes)

