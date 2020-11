IFO: niemiecka recesja pod kontrolą

fot. Novikov Aleksey / Shutterstock

Bazując na deklaracjach niemieckich menedżerów można oczekiwać, że obecna recesja w gospodarce Niemiec będzie znacznie płytsza, niż ta odnotowana w pierwszej połowie 2020 roku. Listopadowy indeks Ifo zasadniczo potwierdził to, co dzień wcześniej pokazały wskaźniki PMI.

Listopadowy odczyt indeksu Ifo na poziomie 90,7 pkt okazał się zgodny z oczekiwaniami większości ekonomistów oraz o dwa punkty niższy niż w październiku, gdy zanotował spadek o pół punktu.

Indeks Ifo spadł w listopadzie drugi miesiąc z rzędu, lecz zarazem utrzymał się znacznie powyżej wartości notowanych podczas wiosennego lockdownu. Może to sugerować, że jesienne ograniczenia wolności obywatelskich wpływają na największą gospodarkę Europy w znacznie mniejszym stopniu niż w marcu czy kwietniu.

Umiarkowany spadek aktywności gospodarczej w RFN pokazały też wstępne listopadowe odczyty PMI. Wciąż silnemu ożywieniu w przemyśle (57,9 pkt) towarzyszył wyraźny spadek aktywności w sektorze usług (spadek z 49,5 pkt do 46,2 pkt). Był on jednak zdecydowanie słabszy od historycznie niskich wartości odnotowanych w kwietniu 2020 roku.

Wskaźnik Ifo bazuje na comiesięcznych ankietach wypełnianych przez ok. 9000 menedżerów firm przemysłowych, usługowych, handlowych i budowlanych. Respondenci pytani są o ocenę bieżącej koniunktury oraz perspektyw na następne sześć miesięcy. Ze względu na dużą próbą wskaźnik ten postrzegany jest jako wiarygodny miernik koniunktury gospodarczej w Niemczech.

Dane z instytutu Ifo to druga dzisiejsza publikacja makroekonomiczna z Niemiec. Wcześniej Destatis zrewidował w górę dane o produkcje krajowym brutto w trzecim kwartale. Kwartalny wzrost PKB Niemiec wyniósł 8,5 proc., a nie 8,2 proc. jak raportowano pierwotnie. To wciąż wynik o 3,9 proc. niższy niż przed rokiem, ponieważ w II kwartale niemiecka gospodarka skurczyła się o rekordowe 9,8 proc. kdk (i 11,3 proc. rdr). Są to jednak już dane mocno historyczne. Trwający obecnie IV kwartał niemal z pewnością przyniesie ponowny spadek PKB Niemiec. Otwarta pozostaje kwestia, jak głęboki spadek to będzie.

