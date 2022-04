I kw. był dla banków bardzo dobry, wynik odsetkowy wzrośnie o ok. 25 proc. kdk [opinia]

fot. lusia599 / / Shutterstock

Pierwszy kwartał pod względem wyników był dla banków bardzo dobry, wyższe przychody powinny z nawiązką skompensować wyższe koszty na BFG i koszty operacyjne. Ubiegłoroczne podwyżki stóp procentowych powinny być już prawie w całości widoczne w wyniku odsetkowym banków, który w porównaniu do IV kwartału 2021 roku wzrośnie o około 25 proc. - ocenia analityk Ipopema Securities Marta Czajkowska-Bałdyga.

"Spodziewam się, że wynik odsetkowy sektora bankowego wzrośnie w I kwartale w ujęciu kwartał do kwartału o około 25 proc. Część banków pokaże pewnie niższą dynamikę, dotyczyć to będzie pewnie BNP Paribas Bank Polska oraz Alior Banku. Wyższą dynamikę zanotować może natomiast Santander Bank Polska oraz PKO BP, który w IV kwartale pokazało nieco gorszą dynamikę niż sektor, więc w tym kwartale wynik ten powinien mocniej odbić" - powiedziała Czajkowska-Bałdyga.

"Ubiegłoroczne podwyżki stóp procentowych powinny być już w większości widoczne w wyniku odsetkowym banków. Są banki, których duża część portfela kredytowego opiera się na 6M WIBOR-ze, tu wpływ ubiegłorocznych podwyżek stóp może być w I kwartale nieco mniejszy i opóźniony" - dodała.

Między październikiem a grudniem 2021 r. Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła referencyjną stopę procentową łącznie o 165 pb, do 1,75 proc. Pierwsze miesiące 2022 roku przyniosły kolejne podwyżki stóp - w samym kwietniu RPP podwyższyła stopę referencyjną o 100 pb do 4,50 proc. To najwyższy poziom stóp od końca 2012 r.

Od października 2021 r. RPP podniosła stopy łącznie o 440 pb.

Zdaniem analityczki dotychczasowe podwyżki stóp nie odbiją się na jakości portfela kredytowego banków.

"Sytuacja makroekonomiczna była dobra, nie było niepokojących sygnałów z rynku pracy więc myślę, że na razie nie trzeba się martwić o jakość portfela kredytowego banków" - powiedziała Czajkowska-Bałdyga.

"Koszty ryzyka banków powinny być bardzo dobre. Niektóre banki pewnie zaczną z wyprzedzeniem antycypować pogorszenie się wskaźników makroekonomicznych, ale też część banków zdecyduje się na zmniejszenie zawiązanych wcześniej z nawiązką rezerw na niektóre portfele. Działania te mogą się wzajemnie kompensować" - dodała.

Jej zdaniem początek 2022 roku przyniesie zawiązanie kolejnych rezerw na portfel kredytów w CHF, jednak powinny być one niższe niż w IV kwartale 2021 roku.

"Po wynikach za IV kwartał przedstawiciele banków oceniali, że portfel kredytów CHF jest dosyć dobrze wyrezerwowany i w kolejnych kwartałach takie rezerwy będą się pojawiać, ale raczej w mniejszej skali. Zakładam więc, że pierwszy kwartał będzie pod tym względem spokojniejszy – rezerwy na CHF pewnie się pojawią, ale nie w takiej skali, jak w IV kwartale 2021 roku" - powiedziała Czajkowska-Bałdyga.

W I kwartale banki sezonowo obciążone są wyższymi kosztami składek na BFG.

"To na pewno będzie miało wpływ na poziom kosztów banków. Pierwszy kwartał będzie dobrym kwartałem pod względem przychodowym i wyższe przychody powinny z nawiązką skompensować wyższe koszty na BFG i wyższe koszty operacyjne" - powiedziała Czajkowska-Bałdyga.

"Mocny wynik odsetkowy będzie wspierać wyniki giełdowych banków w I kwartale. Zapowiada się, że wynikowo będzie to dla banków bardzo dobry kwartał" - dodała.

W lutym Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego ustaliła łączny poziom składek banków na BFG w 2022 r. na poziomie 3.701 mln zł wobec 2.230 mln zł, co oznacza wzrost o 66 proc. w ujęciu rok do roku.

Według danych NBP zysk netto sektora bankowego w okresie styczeń-luty 2022 roku wyniósł 4,12 mld zł, co oznacza wzrost rok do roku o 97,4 proc. (PAP Biznes)

